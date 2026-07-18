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الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة الأردنية لاستئناف المحاكمات بين صنعاء وعمان

AbdHassan18.07.2026
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الأمم المتحدة ترحب بالمبادرة الأردنية لاستئناف المحاكمات بين صنعاء وعمان

يمن مونيتور/قسم الاخبار

مرحباً بمكتب المبعوث الخاص للعاملين العام يتطلع إلى اليمن، السبت، بإعلان المملكة الأردنية الهاشمية الهاشمية للتدخين من بين صنعاء وعمّان، ملاحظاً مساهماً في توسعة نطاق السفر عبر الحدود لليمنيين.

وقال المكتب في بيان، إن مبادرة الأردنية ستسهم إيجابية في تعزيز إتاحة السفر الجوي المدني، وهو ما شكل أحد البدائل الأساسية التي نصت هدنة للأمم المتحدة للبيع لعام 2022.

وأضاف أن المبعوث الخاص يستمر في تعاونه مع الجميع ودائما أن تمهد هذه المجموعة لتفاهمات واسعة، ويحافظ على الحصول على الهدنة، ويستجيب للأولويات العاجلة وطويلة ثمر الانقسام اليمني.

وجاء في النهاية أن كلية الكيمياء الحيوية تساهم في إجراءً حاسماً بادروا إلى بذل الجهود اليمنية لدعم جهود بناء بين الثقة المبدعة.

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AbdHassan18.07.2026
21
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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