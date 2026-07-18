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توقعات بمطار رعدية على 10 محافظات يمنية وتحذيرات من سيول واضطراب البحر

AbdHassan18.07.2026
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توقعات بمطار رعدية على 10 محافظات يمنية وتحذيرات من سيول واضطراب البحر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، السبت، أن أؤكد أمطار رعية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف، محذراً من تحذير السيول والعواصف الرعدية واضطراب البحر.

وقال المركز، نشرته تحذيرية رقم (8/7)، وهي معروفة بمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد يصاحبها تساقط حبات، على أجزاء من محافظات تعز والضالع وذمار وريمة وصنعاء ومحوليت وعمران وحجة وصعدة، إضافة إلى سهل تهامة.

بالإضافة إلى أن أمطاراً متفرقة، قد تكون فائدة بالرعد الزراعي، يُتوقع منها أن تصل إلى أجزاء من محافظات المحافظة وحضرموت والبيضاء، ومرتفعات لحج وأبين وشبوة.

المركز على نشاط الرياح، الذي قد يصل إلى سرعة شديدة، على أرخبيل الاشتراكى والسواحل الجنوبية الثورية، ما يؤدي إلى اضطراب البحر والموجة.

وركزت على تجنب التواجد أو معسر مجاري السيول والعابر والوديان أثناء هطول الأمطار وبعدها، محذراً من تحذير العواصف الرعدية والتساقط والرياح الهابطة الشديدة، إضافة إلى الانهيارات المحددة وانزلاقات الخاصة في الطريق الجبلية.

كما دعا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة لاضطراب البحر تجاه السفن الجنوبية الغربية المفاجئة وأرخبيل البصرى.

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AbdHassan18.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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