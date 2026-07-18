العداء البريطاني جوش كير يحطم الرقم القياسي العالمي لمسافة الميل آخر مجموعة في عام 1999 | أخرى | رياضة

سجل العداء البريطاني جوش كير رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق الميل في الدوري الماسي بلندن، محطما الرقم الذي ظل صامدا لمدة 27 عاما. أعلن العداء الاسكتلندي الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية في سباق 1500 متر وبطل العالم 2023 عن نيته في مارس الماضي تحطيم رقم المغربي هشام الكروج البالغ 27 عامًا وهو ثلاث دقائق و43.13 ثانية.

وبعد إكمال أربع لفات في استاد لندن، الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج، بدا كير مبتهجًا عندما عبر خط النهاية. ارتدى الرياضي البالغ من العمر 28 عامًا بدلة السرعة والمسامير المخصصة من بروكس، ووصل إلى خط النهاية في ثلاث دقائق، بزمن قدره 42.66 ثانية، محطمًا زمن نظيره المغربي. وأنهى السباق بفارق كبير عن يارد نوغوس، الحائز على الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر في باريس 2024، والذي احتل المركز الثاني بزمن قدره 3:45.69، بينما صعد البريطاني جيك هيوارد إلى منصة التتويج بزمن قدره 3:46.73، وهو أفضل رقم شخصي له.

وقد أطلق الرياضي من إدنبره على محاولته اسم “المشروع 222″، في إشارة إلى عدد الثواني التي يستغرقها قطع مسافة 3:42.00 ميل، وهو هدفه الطموح.

أفضل رقم شخصي سابق لكير، وهو الرقم القياسي البريطاني 3:45.34 الذي سجله في بريفونتين كلاسيك في عام 2024، كان أيضًا أبطأ بمقدار 2.21 ثانية من علامة الكروج.

أدلى الاسكتلندي ببيان نوايا مماثل قبل أشهر من تحطيم الرقم القياسي للسير مو فرح لمسافة ميلين داخل القاعة في فبراير 2024، وقال إنه لم يفوت أي جلسة تدريبية في الفترة التي سبقت هذه المحاولة.

وفي مساء الجمعة، كشف كير عبر قناته على موقع يوتيوب أنه أجرى مسافة 1200 متر بزمن قدره 2:42.45 دقيقة على ارتفاع 5335 قدمًا في ألبوكيركي خلال جلسة تدريبية أخيرة، على الرغم من أنها كانت بداية جيدة.

ومع ذلك، كان أسرع بـ 3.989 ثانية من الكروج في نفس النقطة في سباق الرقم القياسي العالمي، وأسرع بـ 2.3 ثانية من سباق التقسيم المغربي – الذي يُعتقد أنه الأسرع المسجل في 1200 متر – عندما حاول تحطيم رقمه القياسي في عام 2002.

ويعيد إنجاز كير الرقم القياسي إلى أيدي البريطانيين، بعد أن أصبح روجر بانيستر أول شخص يركض لأقل من أربع دقائق في عام 1954.

كما حمل زملاؤه البريطانيون ستيف كرام وستيف أوفيت وسيباستيان كو الرقم القياسي.

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