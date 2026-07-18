تعادل واضح بين وحدة صنعاء والسد مأرب في ختام الجولة الثامنة اليورو اليمني

يمن مونيتور/ قسم الاخبار

حسم التعادل السلبي بمواجهة وحدة صنعاء والسد مأرب، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الشهيد الظرافي بالعاصمة صنعاء، ضمن نهائي منافسات الجولة الثامنة من الدوري اليمني لكرة القدم.

وشهدت المباراة النهائية حربية متبادلة من الفريقين، إلا أن غياب الفاعلية أمام شاب حال دون هز الشباك، لتنتهي المنافسة دون أهداف ويحصد كل فريق نقطة.

ونتيجة لذلك، رفع السد مأرب رصيده إلى 16 نقطة محافظاً على المركز الثالث في جدول الترتيب، وبذلك وصل وحدة الصنع إلى 14 نقطة في المركز السابع.