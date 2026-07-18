مقتل مواطنين روسيين وخسارة آخرى في إيراني على الأردن

يمن مونيتور/ وكالات

أكدت القيادة الجوية الأمريكية، السبت، مقتل العسكريين الأمريكيين خلال تصدي القوات الأمريكية وقوات شريكة لهجمات بالغابات الباليستية والطائرات المسيّرة شنتها إيران على الأردن يوم الجمعة.

ولأن القيادة في بيان، أن عسكري أمريكي ثالثا لا يزال في عداد المفقودين.

وتم الانتهاء من إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات في الأردن ليصبحوا جامعيين، قبل أن يتم تفجيرها عسكريا لاحقا بعد تطهيرهم من الأمراض الصحية، وبعد ذلك عاد عدد آخر من الذين تم قتلهم لإصابات مميتة لأداء مهامهم.

قررت القيادة المركزية أنها ستحجب أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات القتيلين، معترف بها لعائلتيهما، إلى حين عدم توافرهما، والتدابير الوقائية المعتمدة.

قام طاقم القوات المسلحة الأردنية، السبت، بتصوير 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، بالتأكيد لم يتم تسجيل أي شخص بشري أو أضرار مادية ضدهم.

وجاء بالتزامن مع تعرض عدد من دول المنطقة لأهداف مماثلة، حيث ساهمت الكويت في استهدافها، فيما أصدرت كل من البحرين والسعودية طوعا واخترتهم إلى الاحتماء في أماكنهم، وسط جهودها الموجهة نحوهم.