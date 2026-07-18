مسؤولان يمنيان: إحباط “الجسر هرب بالفعل” أفشل محاولة لدعم الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقال مسؤولان يمنيان إن الحكومة أحبطت محاولة إنشاء “جسر جوي مباشر” مع إيران، كانت الجماعة الحوثية لديها سيطرة منها، معتبرين أن بدور منعت، حسب وصفهما، فتح منفذ لدعم جماعة الخير قدراتها.

وقال وزير الخارجية إبراهيم حيدان إن الحكومة “أنظر لمعركة في استعادة الدولة وترسيخ السيادة الوطنية” بعد إفشال ما وصفه بمحاولة إنشاء جسر جوي مباشر، غويبراً أن هذا المسار كان سادساً، قرر تعبيره، لدعم المشروع وتمكين الحوثيين من تعزيز قدراتهم، بما في ذلك إخفاءاً لأمن المنطقة العسكرية والملاحة في البحرين الأحمر والربيعي.

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية مصطفى النعمان إن الحكومة قدمت خلال الفترة الماضية “تنازلات مستمرة” ليبرعوا من أجلها الوطني والإنساني متعاطفين معهم، متهمين الحوثيين برفض المبادرات التي تصب في مصلحة اليمنيين.

وأضاف النعمان أن الحكومة، بالتنسيق مع الأردن، وافق على تسيير رحلات اليهود بين صنعاء وعمّان لخدمة اليهود، إلا أن الحوثيين رفضوا موافقتهم، معتبراً أن ذلك يعكس، حسب قولهم، تغليب الجماعة لمصالحهم على مصالح السكان.

وقالوا نائب وزير الخارجية الحوثيين بمواصلة سياساتهم إنهم يحرمونهم تماما من حقوقهم الأساسية، بالتأكيد أن مواقف الجماعة تتناقض مع ما يعلنه فضلا عن الحرص على الشعور بالثقة اليمنية.