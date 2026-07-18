يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة بمحافظة تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهد مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز حالة ولادة نادرة، حيث توجد سيدة يمنية خمسة توائم دفعة واحدة، في وجود بعض النماذج على مستوى العالم.

ورزق فهم مهيوب سعيد حسان، من منطقة الرُصحاح تابع لقرية أرابص بعزلة المراتبة، بخمسة مواليد من جميع المواليد، منهم ثلاثة ذكور وبنتان، وذلك في مستشفى الحكمة بمدينة تعز.

وأثارت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا خبر ولادة كوكب الأرض، متمنين العام وأطفالها الصحة الضارة.