منوعات

يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة بمحافظة تعز

AbdHassan18.07.2026
16
يمنية تضع خمسة توائم في ولادة نادرة بمحافظة تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهد مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز حالة ولادة نادرة، حيث توجد سيدة يمنية خمسة توائم دفعة واحدة، في وجود بعض النماذج على مستوى العالم.

ورزق فهم مهيوب سعيد حسان، من منطقة الرُصحاح تابع لقرية أرابص بعزلة المراتبة، بخمسة مواليد من جميع المواليد، منهم ثلاثة ذكور وبنتان، وذلك في مستشفى الحكمة بمدينة تعز.

وأثارت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا خبر ولادة كوكب الأرض، متمنين العام وأطفالها الصحة الضارة.

قد تكون صورة طفل صغير ومستشفى

Source link

AbdHassan18.07.2026
16
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

ستيفن هندري يرفع يديه بعد مطالبة روني أوسوليفان وو ييز | أخرى | رياضة

ستيفن هندري يرفع يديه بعد مطالبة روني أوسوليفان وو ييز | أخرى | رياضة

08.05.2026
موقف روني أوسوليفان من قضية كبار السن في العالم بعد إجراء الطوارئ | أخرى | رياضة

موقف روني أوسوليفان من قضية كبار السن في العالم بعد إجراء الطوارئ | أخرى | رياضة

09.05.2026
تتخذ إجراءات لتخفيف ارتفاع تكاليف المؤثرات بالأسعار

تتخذ إجراءات لتخفيف ارتفاع تكاليف المؤثرات بالأسعار

19.04.2026
أمطار رعدية متوقعة وأجواء ساخنة تضرب عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة

أمطار رعدية متوقعة وأجواء ساخنة تضرب عدة محافظات خلال الـ24 الساعة القادمة

06.07.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى