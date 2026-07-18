اليمن يمنع “ماهان” من الوصول إلى صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ساهم وزير التحرير اليمني المحسن العمري في أن السلطات القضائية منعت تابعة لشركة “ماهان” لذلك استمر في عدم استمرارها في نيويورك العاصمة صنعاء، وجبرها على العودة، بسبب تكامل التدابير والمرور عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقال الوزير العمري، إن قرر المنع جاء بعد مخالفة الطيران للإجراءات المنظمة لدخول اليمنية، بالتأكيد على أن أي حركة جوية داخل إقليم لايمن وأنظمة التحكم والمراقبة عن سلطة الطيران المدني المعترف بها.

لا تزال بيانات أنظمة التتبع والمراقبة التابعة لشركة “ماهان” غيّرت مسارها وعادت أدراجها بعد المحافظة من محافظة ظفار العُمانية، لكنها لم تصل، وفق بيانات المسار، نحو العاصمة صنعاء الخاضعة للسيطرة على جماعة الحوثيين.

لذلك توقفوا عن العمل بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عاصمة اليمن. يأخذ جميع شركات الطيران الدولية والمشغلين على مدى أطول قبل دخول إقليم العاصمة اليمنية.

الهيئة أن التعميم رقم (03-2026) دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 18 يوليو/تموز 2026، مشددة على أن طلبات التصاريح يجب أن تتقدم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، سلطة الطيران المدني الشرعية في الجمهورية اليمنية.

ودعت الهيئة جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة، وهدفت إلى هدفها تنظيم حركة الملاحة، وتعمل على التقيد بالأنظمة المعتمدة بين الرجال والنساء.