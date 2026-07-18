الرئيس اليمني لشركة غروندبرغ: بدأت شركة سايبر بانتهاك سيادة لا بمطار صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقال رئيس مجلس الطيران اليمني رشاد العليمي، السبت، إن أخبار الأخيرة مع جماعة الحوثيين لم تبدأ من ملف مطار صنعاء أو ما وصفه بـ”شماعة الثقة”، وتحقق بسبب ما تأكده من إثباتها لتعزيز الدولة ومحاولة تسيير رحلة إيرانية صلاحيات الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العليمي مع المبعوث الخاص من الولايات المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة المؤقتة عدن، بعد مباحثات أجراها الأخير في مسقط مع حضور الجماعة الحوثية، وحقق ما خسر به بيان صادر عن رئاسة مجلس القيادة.

وأوضح العليمي أن الجماعة الحوثية وصلت، بحسب تعبيره، على التصال من استحقاقات السلام كلما اقتربت الدولية من الوصول، وتهم إلى ما وصفها بـ”مناورات الجماعة” بات التعاون بأولويات إيران ومشروعها في المنطقة.

وبعد أن أكدوا أخيراً أن لا يكرهونهم، إلا أنهم يمثلون “ابتزازاً” يهدفون إلى فرض حقيقة خادمة أجنداتهم، على حد تعبيره.

قرر هؤلاء رئيس مجلس الإدارة إلى أن الحوثيين بالفعل أن يستهدفوا منشآت نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف تعديل تحسين الخيارات الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة فقط، مضيفاً أن إيران اتبعت، اتفقت، ناخاً على نحو مماثل عبر استهداف فرص التنمية في المنطقة.

ولموعده، استمع العليمي إلى إحاطة من المبعوث الأممي بالإضافة إلى اتصالاته ومشاوراته الأخيرة، والجهود التي يبذلها مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام في اليمن.

“تدعي العليمي دعمه لجهود المراسلين الدوليين لتحقيق التهدئة والسلام، ولكن التشديد على أي عملية سياسية تحتاج إلى “اختبارات سياسية جديدة”، ولا يوجد هناك تنازع سلطاتها أو تمارس بالسلاح لها”.

وقال إن تحقيق السلام الدائم في اليمن يتطلب أي خيارية فقط، والاحتكام إلى القانون وما سيقرره.

وتواصلت التواصل العليمي مع غروندبرغ بعد تحركات أممية وإقليمية بالإضافة إلى الملف اليمني، في وقت شهد فيه المصالح بين الحكومة اليمنية والوثيين توتراً على خلفية التصعيد الأخير بشان الرحلات الجوية من مطار صنعاء متابعة متابعة بالمجال الجوي اليمني بعد الطيران وأجواء اليمنية وتسيير رحلة من طهران إلى صنعاء.