هيئة الطيران اليمنية تلزم شركات الطيران على تصاريح الدخول لدخول اليمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ابحث عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، طبعة الموظف الجديد تطلب جميع شركات الطيران الدولية ومشغلي لعدد أكبر من الوقت قبل دخول إقليم الجزيرة للجمهورية اليمنية.

الهيئة إن التعميم رقم (03-2026) تذهب بدون إذن لأي جهة معينة أو ناقلة جوية بدخول رمضانية إلا بعد استكمال إجراءات التصريح والتصريح عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، وسلطة الطيران المدني الشرعية في البلاد.

احتاجت الهيئة إلى الحصول على التصاريح التي يجب تقديمها عبر شبكات التواصل الرسمية المعتمدة، عمومًا جميعها تعمل على الالتزام بالإجراءات الجديدة ولتنظيم حركة الملاحة واختيار الأنظمة المعتمدة.

أنها تطوعت لإنشاء لجنة اعتماد اعتباراً من تاريخ صدوره في 18 يوليو/تموز 2026، مشددة على تحديد شركات الطيران والمنظمات الدولية للتعليمات المقدمة في التعميم.

وبعد التعميم في إطار إجراءات تنظيم حركة الطيران داخل المجال الجوي اليمني بعد حدوث حادثة الطيران بنجاح أجواء اليمنية والهبوط في مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين.