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وزير الصناعة لـ مونيتور”: لا استثناءات من رسوم التنظيف والشحنتان وصلتا قبل سريانان

AbdHassan19.07.2026
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وزير الصناعة لـ مونيتور”: لا استثناءات من رسوم التنظيف والشحنتان وصلتا قبل سريانان

يمن مونيتور/قسم الأخبار

في حين أن وزير الصناعة والتجارة محمد حزام الأشول نحيل أي استثناءات من قرر فرض قرار قررت تعويضية مؤقتة عن التطهير المستورد، مؤكداً أن المراسلات مع وزارة المالية المشتركة بشحنتين وصلت إلى جميع أنحاء العالم قبل بدء سريان خاصة.

وقال الأشول، في طلب لـ”يمن مونيتور”، إن يقرر تحديد تعويضات محددة بدقة 20 انتبه إلى بعض واردات التبريد التي صدرت عن وزارة الصناعة والتجارة، وإن المخاطبات مع وزارة المالية لا تحكم بإعفاءات أو استثناءات خاصة خاصة بها.

وأوضح أن الشحنتين محل الجدل وصلتا إلى جميع أنحاء العالم قبل بدء سريان التعاون، وتكاملتا إجراءاتهما الجمركية قبل دخوله حيز التنفيذ، يجب ألا يجب إخضاعهما للرسوم الجديدة وفقا للإجراءات التنظيمية المنظمة.

تم إطلاق مبادرة جديدة لتطبيقه اعتباراً من 10 مايو/أيار، وذلك لوجود محاولة للحظر على التشجيع أو حظر استثناءات مخالفة لأحكامه.

وجاء جاء الأشول بعد تداول الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، وأبدت فيها تقديمات على الماكينات، حتى من شحنات التبريد حتى الصباح، وأكد أن قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026 لا يشمل أي نص يسمح بمنع استثناءات، ومشددة على ضرورة تطبيق التأثيرات على جميع المستوردين دون تمييز حفاظاً على الكسب العام.

واستقبل الأشول ما وصفه بـ”محاولات توظيف الموضوع إعلامياً لاستقبال المشاهير والمشاهير على المال العام”، معرباً عن أسفه لتسريب مذكرات ومراسلات بين جهات حكومية إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت هذه الدعوات إلى تعزيز حرية القرار الاقتصادي، حتى أصبحوا بين جميع المستوردين، وتعتمد على الكسب العام وفقا للقوانين والقوائم النافذة.

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AbdHassan19.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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