يمن مونيتور/قسم الأخبار

تشخيص أسعار الذهب في مدينتي عدن وصنعاء، بالتزامن مع مؤشرات الألوان وضوح الشمس في وضوح الشمس العالمية.

وبحسب تعاملنا في سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 176 ألف ريال، فيما يتعلق بحوالي 60 ألف ريال في الصنع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، سجل سعره في عدن أكثر من مليون و416 ألف ريال، في حين بلغ سعر الصنع نحو 485 ألف ريال.

وأوضح متفهمون أن هذه الخيارات تشير إلى أسعار شراء الذهب من صحية، في حين أنها تبدأ عند البيع للمستهلكين مع تباين مختلف من محل إلى آخر، ويستحتسب الضريبة على أساس قيمة كل جرام، فيما يصل الربح على بيع جنيه الذهب إلى ما يتراوح بين 100–150 ريالاً سعودياً.

وبالتالي التجارة إلى أن أسعار الذهب في اليمن تسليط الضوء على التمييزات العالمية، كما تختلف بين محال الصاغة تبعا لحركة العرض والطلب وتكاليف التداول في السوق المحلية.