الطقس في اليمن: توقعات بأمطار متفرقة ورياح فقط من أجل الحرارة في المناطق الهادئة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوقع الخبير اليمني جميل الحاج أن يشهد اليمن، اليوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026، حالة من التقلبات مع أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، بالتزامن مع استمرارها في مناطق الساحل والصحراء ونشاط الرياح في عدة مناطق.

وقال الحاج إن هطول الأمطار ستكون متفرقة على أجزاء من الحشوات المحاذية لسواحل الغربية والجنوبية الغربية، إضافة إلى مناطق من جنوب وشرق اليمن، وبعض المناطق والحرارية في حضرموت والمهرة ووسط شبوة، مع أمطار إلى منتصف جنوب أرخبيل لتساقطرى.

غروب إلى أن الأمطار قد تكون غائبة في بعض المناطق المحدودة من محافظات لحج وإب والضالع وشرق تعز اطلق غرب محافظة صنعاء وغرب صعدة، إلى جانب أجزاء من حضرموت وشبوة والمهرة ومرتفعات أبين، مع فرص طول أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة من الشوارع الغربية.

وأوضح أن الأخرى لن تستمر في التذبذب، وقد تطرأ تغيرات من حيث درجة الحرارة أو اتساع نطاقها، سواء بالزيادة أو بالزيادة أو بالتوسع في المناطق.

ما يتعلق بدرجات الحرارة، بما في ذلك الحاج استمرار استمرار الحرارة في صحاري وسهول محافظة لحج، حيث قد تصل الحرارة في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية، مع بقاء الطقس حاراً في مدينة عدن، ونشاط للرياح المثيرة للتربة والغبار في صحاري لحج وعدن.

وأضاف أن الرياح ستكون رقيقة فوق البحر وفروع السواحل الداخلية في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، مع اشتدادها بشكل كبير خارج سواحل حضرموت، فيما يتعلق بمقاطعة المحافظات والبحارة اندلعت بشدة رياح شديدة، إلى جانب نشاط للرياح في مناطق أخرى من العالم وأجواء مغبرة بطبقات متوسطة إلى الرئاسات المجاورة.

ويتزايد الحاج إلى أن تكون موجة قوية لموجة أمطار واسعة يُتوقع أن تبدأ اعتباراً من يومي الاثنين أو الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء، وتشير إلى أن مؤشر التوقع قد يساعد بشكل أفضل من التوقعات الحالية في بعض المناطق.