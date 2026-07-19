هل يصلح للحياة؟.. كوكب بعيد يطلق الهيليوم وقد يشمل محيطا دافئا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اكتشف فريق من علماء الفلك كوكبنا الخارجي للمجموعة الشمسية التي تبعث منه غازات الهيليوم، في الاكتشاف قد يشير إلى وجوده غلافا جويا، وربما محيطات على سطحه.

ولما نشرته مجلة العلوم، ينبعث غاز الهيليوم من الغلاف الجوي للكوكب محدد LHS 1140b اختلافات متباينة، وهو ما قد يشير إلى وجود مواد متطايرة أخرى محفورة صورة في طبقاته السفلى، بما يتناسب مع نماذج بنية طبقاته الجوية.

ونسعى إلى وجود غازات أخرى، مثل النيكل وثاني أكسيد الكربون، في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي للكوكب، على اختراق ما هو موجود على الأرض. وإذا ما خطرت هذه الغازات في حالة حدوث تأثير الاحتباس الحراري، فقد يكون كوكب الأرض بمحيط دافئ ذو درجة حرارة معينة تسمح بوجود مياه سائلة، وربما تكون صالحة للسباحة.

ويبعد الكوكب LHS 1140b نحو 49 سنة عن الأرض، ويدور حول النجم القزم الأحمر LHS 1140 الواقع في كوكب قيستس (سيتوس).

المصدر: نوفوستي