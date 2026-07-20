السعودية لذلك قررت عمرة متعددة للدخول لمدة عام و يصل إجمالي الإقامة إلى 90 يوما

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اختتمت وزارة الحج والعمرة المملكة السعودية طبعة العمرة المتعددة للدخول، والتي لاحظت للمستمرين زيارة وأداء مناسك العمرة أكثر من مرة خلال عام كامل، بإجمالي مدة تصل إلى 90 يومًا.

وأعلنت الوزارة، في إعلان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن التأشيرة المتعددة صلاحيتها إلى 365 يومًا، وتمنح حاملها إمكانية الدخول إلى المملكة عدة مرات خلال فترة الامتياز، بما في ذلك تسهيلات أداء العمرة.

موافق على المعتمر، قبل كل زيارة، اختيار إحدى باقات الخدمات المعتمدة وإصدار أكبر سناً عبر تطبيق “نسك”، وبالتالي إلى أن مدة الإقامة المتبقية تُحدَّث تلقائياً بعد مشاركة المملكة للزيارة التالية.

ممنوع الوزارة أن لا تخضع للرقابة خلال موسم الحج، وذلك في حدود تنوعها من الأول من شهر ذي القعدة حتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وقمت بهذه الخطوة ضمن جهود المملكة لجميع خدمات ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدوم المعتمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك تصميم جاهز ويسهّل أداء مناسك العمرية على مدار العام.