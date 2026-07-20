يمن مونيتور/قسم الأخبار

لسبب أنها تجسست على وكلاء وأفكار من عدد من الوسطاء لتخفيف التوترات معهم، ورأى باسم وزير الولايات المتحدة إسماعيل باقائي إن المساعي الخارجية، وبالتالي متواصلة بالتزامن مع الرد من جانب قواتها المسلحة.

جاء ذلك ببقيائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين، ردًا على سؤال وكالة الأنباء الطبية “إرنا” وراجع التقارير الحديثة إلى خطة قطر الفاحصة الجديدة والمفيدة بما في ذلك تكهنات حول الحاجة إلى إطلاق النار لمدة 10 أيام بين طهران وواشنطن.

وكان سؤال وكالة “إرنا” يشير إلى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية، عباس عراقجي إلى قطر يقدم العزاء إلى الموظفين الرئيسيين في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي استقالت أيضًا.

وذكر بقاائي أن الوسطاء، كما هو واضح، توقف توقف قراءة من التصعيد.

وتابع: “في الوقت الحاضر، لن تدخّر الجمهورية الإسلامية أي جهد الجمعي الأمريكي” حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العامة “إرنا”.

وأضاف باقائي في الوقت الذي ينتمى فيه جيش التحرير الأمريكي “بقوة وحزم” ويستهدف الأهداف العدوانية الأمريكية، ويشارك الجهاز الدبلوماسي للدبلوماسية أيضًا بشكل كامل في التعرف على مسؤوليه.

وطردنا ببقيائي: “أؤكد لفترة طويلة أن الجهاز الدبلوماسي، بالتنسيق مع المدافعين عن الوطن في القوات المسلحة، يواصل أداء مهامه”، وغادرا: “لقد اتفقنا على المطروحة عبر الوسطاء، وتسلمناها. اختر أفضل عدم التخصص في تفاصيلها في هذه المرحلة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء أمس الأحد إن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في التحركات السريعة مع إيران “وحن دائماً منفتحون على الدوام”، إلا أن الأمر “يجب أن يكون ما يحدث أن تكون إيران مستعدة للالتزام به”.

وأوضح متعددو، قبيل اجتماعه مع وزراء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): “لقد بذلنا قصارى جهدنا مع إيران، وسنواصل مساعينا. وإذا فُتح هذا الباب، فسنسعد برؤيته يُفتح”.

(د ب أ)