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استبدال السكر تحت المجهر.. دراسة تفاصيلها مع اضطرابات التمثيل الغذائي للقلب

AbdHassan20.07.2026
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استبدال السكر تحت المجهر.. دراسة تفاصيلها مع اضطرابات التمثيل الغذائي للقلب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تُسوَّق المحليات الصناعية على أنها تغير السعرات الحرارية للسكر، ويقبل الكثير من الاستخدامات. إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها آمنة على الصحة.

لما قدمته مجلة Current Atherosclerosis Reports، توصل باحثون أمريكيون إلى أن المحليات الصناعية الناشطة من السعرات الحرارية قد تمكنوا من الوصول إلى خيار الخيار الغذائي، ويمكنهم من خطر شهر الشهر بالنوع الثاني من داء السكري، وتوصلوا إلى اتفاق مرضى أمراض القلب والأيض، ما يستدعي تجنب خسارة أموالها.

وأظهر تحليل شمل 21 تجربة سريرية حول المحليات الصناعية أن استبدال السكر قد يمكن من ظهور الجسم للأنسولين ورفع مستويات الهيموغلوبين السكري (HbA1c). كما كشف تحليل الدراسات الرصدية عن وجود ارتباط بين هذه الاستهلاك المحلي وزيادة خطورة المرض والضرر أيضًا.

ونسعى إلى أن يكون هذا التأثير مرتبطًا بالميكروبيوم، إذ يتفاعل محليًا مع البكتيريا المعوية. وقد شهدت تجارب أُجريت على فئة زُرعت فيها ميكروبات ذات ميكروبات بشرية أن بعض الميكروبات المحلية تُحدِث تطلعات في تركيب هذه الميكروبات ووظائفها.

ومع ذلك، ما زالت تؤكد على أن هذه النتائج لا تريد قراءة التحقق منها، لأن الدراسة لا تقارن بين التأثيرات المختلفة من المحليات الصناعية.

من المحتمل أن يحدث نتيجة لاحتمال حدوث خلاف بين الأشخاص بسبب الاختلاف في الآراء، حيث أن معظم الأشخاص مصابين بالمرض والمرض بسبب اختيار المنتجات المحتوية على تعويض السكر، وهو ما قد يؤثر على النتائج.

رغم هذه القيود، يرى العلماء أن الوقت قد حان لتقييم دور المحليات الصناعية في النظام الغذائي، خاصة أن ملصقات هذه المنتجات تكتفي بذكر الأنواع المحلية، من دون الإفصاح عن الرقابة عليها.

المصدر: science.mail.ru

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AbdHassan20.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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