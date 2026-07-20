يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على رمز ضيق، وإن إيران لا تملك سوى معظم قدراتها العسكرية.

جاء ذلك في ما يتعلق بالحافيين أثناء طلبه إلى قاعدة جوينت بيس أندروز في ولاية ميريلاند، مساء الأحد، بحسب ما أوردته شبكة “فوكس نيوز الأمريكية”.

وادعى أن إيران لا تستطيع معظم قدراتها بعد الضربات العسكرية الأمريكية التي شنتها على إيران منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف: “ما لديها بعض الصواريخ وبعض الطائرات البعيدة، ولها قدرة إنتاجية معينة، لكنها ليست كبيرة”.

أتمنىدف: “نحن من الضيق، وهم لا يملكون أي شيء، وسنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك”.

منذ أكثر من أسبوع، تشن هجمات طهران على ما تقول إنها منشآت ميكانيكية مكيفة في دول عربية، بعد سلطنة عُمان، ردا على قصف أمريكي يومي لإيران.

بدأ العمل في 8 يوليو/ تموز/يوليو بوقف إطلاق النار وبدأ بذكرى التفاهم في الموقع مع طهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء إعلان السفن للعمل عكس استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض جسر عبر الممرات الأمامية، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسببت في تصعيد اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، إغلاق وسط قطع للمجالات وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح ليونس خارج الشرق الأوسط.

(الأناضول)