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استنفار عسكري لضبط المتورطين في الكمين الذي يستهدف جيش شرق اليمن

AbdHassan20.07.2026
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استنفار عسكري لضبط المتورطين في الكمين الذي يستهدف جيش شرق اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الصغير بن عزيز، اجتماعياً عسكرياً موسعاً للتفاوض على الملابس العسكرية التي استهدفت عناصر من القتال “درع الوطن” رماه في محافظة حضرموت.

وضم الاجتماع نطاقات عسكرية ثانية (الأولى، الثالثة، السادسة، والسابعة)، وقادة الفرقة الثانية الأولى بقوات الطوارئ، وبحضور رئيس هيئة العمليات ونائب رئيس هيئة مكافحة العدوى.

واطلع بن عزيز خلال الاجتماع على التقارير المتعلقة بالهجوم المستمر المتخذة الظاهرة، ويتطلعوا إلى متابعة ملاحقة الجناة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وسرعة تقديمهم للعدالة.

ويؤكد رئيس الأركان على ضرورة رفع درجة الجاهزية والاحتياطات الأمنية مثل هذه الخروقات.

هناك حاجة إلى ضرورة التسجيل وتنظيم التعاون بين كافة التشكيلات العسكرية الأمنية وتأكيد تنظيم التعاون.

اختتام الاجتماع، قدم الفريق بن عزيز تعازيه لأسر الشهداء الذين وقعوا في الحادثة، موجهاً للقضاء قضائياً بمتابعة حالة الجرحى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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AbdHassan20.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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