انعكاس أسعار الذهب في صناعة وعودن متأثرة بتخفيضات الأسعار العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

بدأت أسعار الذهب في الوضوح اليمنية، الخميس، بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات اليومين الماضيين، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر في التمييز العالمي، وتوافق متعاملين في سوق الذهب.

وفقًا للأسعار المتداولة في متاجر الصاغة، بلغ سعر الذهب عيار 21 جرامًا في مدينة عدن نحو 174 ألف ريال، بينما سجل في التصنيع نحو 61 ألف ريال.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 201 ألف ريال في عدن، مقابل نحو 70 ألف ريال في الصنع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليوناً و398 ألف ريال، بينما بلغ سعر التصنيع نحو 490 ألف ريال.

وأوضح مصدر في سوق الذهب لـ”يمن مونيتور” أن هذه الأسعار تمثل قيمة شراء الذهب من دون قصد، اعتباراً من البداية عند بيعه للزبائن نتيجة إضافة دبابيس إختيار على كل جرام.

وأضاف المصدر أن الربح من بيع جنيه الذهب للعملاء يُحتسب 150 ريالاً سعوديًا لجنيه واحد.

وتشهد أسعار السوق الذهبية في تغيرات اليمنات استمرارا لتغيرات الأسعار العالمية، كما تختلف بين محل وآخر وفقا لمستويات العرض والطلب والظروف المحلية.