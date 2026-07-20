ارتفاع تكاليف التأمين ضد التأمين ضد الحرب في البحر الأحمر بعد إعلان الحوثيين

يمن مونيتور/ وحدة الترجمة/ رويترز

أعلنت مصادر في قطاع التأمين أن تكاليف التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر بدأت يوم الاثنين، وذلك بعد أن أعلنت الجماعة الحوثية اليمنية المتحدية مع إيران فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى العدد الكبير الذي يواجه الشحن التجاري.

وفتحت هذه المهمة التي تمكنت منها الحوثيين جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة في حرب الخليج مع إيران، كما توسع نطاقها الذي يتولى مراقبة الطاقة العالمية خارج منطقة الخليج.

سمحت للمصادر، التي تكتشف السفينة منها بسبب أنها أعلنت الأمر، فقد علاوات التأمين الرائدة ضد سفينة الحرب إلى نحو 0.75% من القيمة، مقارنة بما يعادل 0.3% يوم الجمعة قبل إعلان الحوثيين.

بما يكفي من تغيير أي طفل، وكان صغيراً، سيعني مئات من الدولارات كتكاليف إضافية للرحلة لمدة سبعة أيام.

ولما تضم ​​بعد كيف سينفذ الحوثيون حصاراً بحرياً على السعودية، وجارتهم الشمالية على طول ساحل البحر الأحمر، أو ما إذا كان ذلك سيشمل العودة إلى شن هجمات على حركة الشحن.

وزادت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو السعودية” هي أكبر مصدر للنفط في العالم، من استخدام محطة ينبع، في البحر الأحمر منذ بدء الصراع مع إيران في 28 فبراير/شباط.