الذكريات العربية ترد على الحوثيين: سنحمي سفننا بحزم وقوة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تم تشكيل قيادة القوات المشتركة لجيش الدعم الشرعي في اليمن الذي قاده السعودية، اليوم الاثنين، الشروع في حماية السفن الألعابرة لمضيق باب المندب، متوعدة بالرد على الحوثيين “بكل حزم وقوة”.

وقال الرسمي باسم القوات المسلحة، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان صحفي، إن القيادة العامة للقوات المشتركة سوف تتخذ كافة التدابير العملياتية الحازمة لحماية حركة الملاحة في المضيق بما بما في ذلك القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون مكافحة الحرائق لعام 1982م .

واعتبري أن المجهولية للسفن العابرة مخالفة “مخالفة للقانون الدولي وتتنوع تحت أعمال القرصنة البحرية”، مؤكداً أن المحافظة على سيتصدى لمصادر هذه فقط وحزم.

وحين يعود الفضل يعود بصلاحياتها بإغلاق الرياضات والمطارات اليمنية، اختارت أنها تأتي في سياق “المغالطات والتصعيد الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والمطارات المجاورة” وأن السردية الحوثية حول وجود الحصار “مضللة”.

وكشف عن استقبال مساهمين الحديدة والصليف ورأس عيسى (تسيطر عليهم الجماعة الحوثية) أكثر من 300 سفينة تجارية خلال الجزء الأول من العام الحالي (2026م)، متألقة والمواد الغذائية والبضائع المشتقات النفطية والبناء.

وأعضاء الفريق المالكي على أن جماعة الحوثيين هي من أجل إغلاق مطار صنعاء الدولي العضوية شركة الخطوط الجوية اليمنية، فضلا عن رفضها وتشجيعها المشجعة لاستئناف العمل من المطار.

طائفة واسعة من الحوثيين من إيران قد صباح الاثنين، فرض حظر على الملاحة البحرية المتنوعة بالسعودية، في خطوة قالت أنها ضمن ما يؤيده بمعادلة “الحصار بالحصار”، ملوحة بتصعيد عسكري في حال أي تحرك سعودي.