توافد للقبيل إلى “المطارح” وترقب لـ “قرار مهم” وسط استنفار حوثي بالجوف

يمن مونيتور/ الجوف/ خاص:

تواصلت الفود القبلية إلى مطرح الريان، شرق الجوف (شمال شرق اليمن) لليوم الـ 13 على التوالي؛ لدعوة الشيخ حمد بن فدغم الحزمي.

وذكرت المصادر السابقة أن حشوداً كبيراً من قبائل مراد المأربية وصلت إلى متن هنري السيارات إلى المطرح القبلي وصف بالأكبر إلى جانب وفوداً من قبائل كندة في مقاطعة حضرموت، وقبائل من حاكمتي تعز وخولان بن عامر، وصلت اليوم إلى المطرح القبلي، في حين كشف الشيخ حمد عن الوساطة القبلية دون أي شيء من الحوثيين.

يأتي ذلك في ظل استنفار عسكري وأمني للوثيين في الجوف، حيث تحدد مصادر محددة أن العميد تمنى جميع المداخل والخارج في محافظة الجوف، ومنع الدخول والخروج منها إلا ببلاغ أمني، وفرض إجراءات مشددة داخل المحافظة.

وفي المقابل، أنشأت جماعة الحوثيين خسارة قبلية في منطقة “اليتمة” التي يلجأ إليها الشيخ الحزمي، في محاولة لاستعراض وجودها القبلي داخل محافظة الجوف.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثيين أنين سيواصلون البقاء في المكان، كما أشارت المصدر إلى محاولة الحوثيين الدفع بشخصيات موالية لها من قبيلة “آل فدغم” للتبرؤ منه، بالإضافة إلى تخصيص إخفاءات الجماعة للمملكة العربية السعودية.

لويس له لمنصة “وتد” المهتمة بالشؤون القبلية، تحدث الشيخ حمد بن فدغم الحزمي عن ترتيبات يفضل “قرار مهم لا مرجعة فيه” فور القانوني توافد الحشود وتواجد كافة العناصر القبلية في مطارح الريان، يوجه رسالة قوية لكل من يحاول استغار دور قبلية اليمنية أو التعامل معنا كأداة بيد شعبية سياسية.

ولأنهم توافد أبناء القبائل من مناطق مختلفة من اليمن إلى “مطارح الكرامة” بالريان، مشدداً على أن هؤلاء الحشود يمثلون فقط أصالة الدين لحماية وسون الكرامة والشيم القبلية التي انتهكتها جماعة الحوثي.

وأوضح الحزم أن هناك فارقاً بارزاً بين من يحتج طواعية للدفاع عن قيمهم أمامهم، ومن يحشدهم المليشيات الحوثية قصّراً دون الإكراه في مناطق مثل “اليتمة” بالجوف أو “صرواح” في مأرب، قطعاً يرفض القبلي المطلق لمحاولات الحوثيين الحشد باسم السيطرة لتمرير أجندتها الخاصة.

وجدد رئيس ملتقى قبائل دهم تعريف أن يقدم القبلي الحالي نقيا، وبعيد كل اتجاهات عن عمال الحركة أو الحزبية أو المناطقية، وينطلق فقط من أهداف تحديد العرض والقيم اليمنية العريقة، موجها في الوقت الحاضر رسالة إلى أبناء القبائل في المناطق، واليزيديون تحكيم القلوب بادر إلى حركة نقابة الأصيلة ومناصرة إخوانهم في المطارح.

واطلب من الشيخ الحزمي طلبه ترتيب على أن التصنيف اليمنية عريكة زيتون وسيادتها نافذة في كل زمان ومكان، وأن مطار الكرامة والريان اليوم هي التعبير عن هذه السيادة والكرامة القبلية الحقيقية.