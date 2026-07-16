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قسم سكان خمسيني بانفجار لغم حوثي شرق الصناعة

AbdHassan16.07.2026
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قسم سكان خمسيني بانفجار لغم حوثي شرق الصناعة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تأثر مسعد علي جحيش، وعمره خمسين معروف، اليوم الخميس، كتب بليغة انفجار لغم أرضي أثناء رعيه للأغنام في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

ولاحظت المنظمة أن الحادث وقع مباشرة في عزلة عيال غفير، بقرية بران، عندما كان واضحا أن العمال يؤثرون على تأمين قوت عائلته.

وحملت منظمة “منظمات” لحقوق الإنسان الحوثيين المسؤولية الكاملة عن خطر الألغام في المناطق التابعة لسيطرتها، وندت في بيان لها، رفض الجماعة تطهير المواقع الملوثة أو تسليم خرائط الألغام للجهات الملوثة.

تم تخصيص ما تم تحديده له جحيش يأتي ضمن نمط صغير وأسباب من حوادث الألغام التي وثقتها في مديرية نهم خلال السنوات الماضية، والتي طالت المقاطعات معزولة من الرجال والنساء والأطفال ورعاة ومزارعين خلال ممارستهم لأن شطتهم الحياتية في قراهم ومزارعهم وممرات طرقهم.

وحذرت منظمتها في ختام بيانها من أن الفضاء الواسع من مديرية لا يزال ملوثاً بالكامل بالألمغام والحرب المتفجرة، وبالتالي فإن بقاءها دون مسح هندسي أو تطهير أو حظر فّعال يشكّل خطراً يهدد سلامة السكان ومصادر عيشهم.

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AbdHassan16.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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