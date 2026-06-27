بعد حصوله على ابتزاز مسافرين.. نقل 14 موظفًا من منفذ الوديعة وإحالة المتورطين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية، اتخاذ إجراءات عاجلة لعدد من العاملين في منفذ الوديعة البرية، إرسال 14 ضابطًا وفردًا، على خلفية الثقة بممارسات غير رسمية، بعد أن ابتزازين واستلام العمل المالي دون وجه حق.

لاحظت أنها مشهورة، أن تطوعت لشكاوى وردت بالإضافة إلى تجاوزات في المنفذ، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق مجاناً أو تسيء إلى المؤسسة.

موافقة على استمرار تورطه في العمل العام أو التضامن معه بشكل عام غير سيُحال إلى المحاكم احتجاجاً على القانون لصالحه، دون استثناء.

وبدأت في الحصول على أي مخالفات أو تجاوزات يتعرضون لها، ووعدتها بالتزامها بالنزاهة والشفافية وحسن العمل في المنافذ الحدودية.