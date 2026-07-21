العلوم والتكنولوجيا

تمنح Ofcom الضوء الأخضر للوصول إلى شبكة Wi-Fi في المملكة المتحدة عبر نطاق 6 جيجا هرتز بالكامل

AbdHassan21.07.2026
18
تمنح Ofcom الضوء الأخضر للوصول إلى شبكة Wi-Fi في المملكة المتحدة عبر نطاق 6 جيجا هرتز بالكامل

تعلن هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة عن إطار عمل ذو أولوية لمشاركة الطيف لشبكة Wi-Fi في النطاق العلوي 6 جيجا هرتز، وهو متاح على نفس أساس الإعفاء من الترخيص مثل النطاق السفلي 6 جيجا هرتز

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AbdHassan21.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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