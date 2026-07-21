العلوم والتكنولوجيا
تمنح Ofcom الضوء الأخضر للوصول إلى شبكة Wi-Fi في المملكة المتحدة عبر نطاق 6 جيجا هرتز بالكامل
تعلن هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة عن إطار عمل ذو أولوية لمشاركة الطيف لشبكة Wi-Fi في النطاق العلوي 6 جيجا هرتز، وهو متاح على نفس أساس الإعفاء من الترخيص مثل النطاق السفلي 6 جيجا هرتز
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