روب كروس يعترف بعد انفصاله عن زوجته في Matchplay Darts | أخرى | رياضة

يقول روب كروس إن لعبة السهام هي كل ما تبقى له بعد انفصاله عن زوجته

اعترف روب كروس بشكل مفجع أن لعبة رمي السهام هي كل ما تبقى له بعد فوزه بنتيجة 10-3 في الجولة الأولى على داني نوبرت في بطولة World Matchplay Darts يوم الاثنين. يأتي ذلك بعد أن أعلن الشاب البالغ من العمر 35 عامًا انفصاله عن زوجته جورجيا الشهر الماضي بعد سنوات عديدة معًا.

وفي إعلانه عن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب في ذلك الوقت: “بعد سنوات قليلة صعبة ومليئة بالتحديات، قررت أنا وجورجيا الانفصال. يظل التزامنا بكوننا آباء مشاركين لأطفالنا الأربعة الرائعين قويًا كما كان دائمًا وهم أولويتنا. من الواضح أنها كانت فترة صعبة بينما نعمل على المستقبل. نحن نطلب الخصوصية خلال هذا الوقت. شكرًا لك”.

عاد كروس منذ ذلك الحين إلى المسرح للمشاركة في بطولة World Matchplay لهذا الشهر، وبدأ بداية مشرقة وهو يتطلع إلى الارتقاء في تصنيفات البطولة. وقال: “أعتقد أن الدافع، هو أن مديري أجرى محادثة قصيرة بيني وبينه، ولم يكن لدينا الكثير من المحادثات.

“أحب الفوز في أي جدال وأحب الفوز في المحادثة، لكنه أجلسني وقال: هيا يا بني، هل شاهدت سباق World Matchplay، فقلت له: “لا، لم أنظر إليه” لأنني لم أنظر إليه أبدًا. لقد كنت محظوظًا، لقد حصلت على الملعقة الفضية، لقد كنت في الأشياء الأخرى لكنه قال لي، “أنت حقًا في مشكلة” لذلك بعد ذلك فكرت “حسنًا، سألقي نظرة خاطفة قليلاً”.

“كنت في الأربعين من عمري تقريبًا، وكنت في المنطقة الحرام، لكن كلماتي له كانت: “سأكون على ما يرام، لا تقلق بشأن ذلك، فقط اغسله”. لكن عندما نظرت إلى الأمر، كان هذا هو حافزي”.

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بعد أن اتخذ الخطوة الأولى للعودة إلى مستواه المتميز، اعترف كروس أيضًا باعتراف مفجع.

وأضاف: “إذا فاتك هذا المكان [World Matchplay] أنت تفعل شيئًا خاطئًا في مسيرتك المهنية، ولقد كنت محظوظًا جدًا لوجودي هنا، معظم سنواتي، أعتقد كل سنواتي في الواقع.

“منذ أن كنت محترفًا، أحببت هذا المكان وأفتقده، في الواقع، ربما كان الأمر مفجعًا. ربما أستسلم، كما تعلم، لست متأكدًا تمامًا. أفترض أنني أنظر إلى لعبة السهام الآن، أنا أعزب، إنها كل ما أملكه حقًا في العالم الآن، إنها لعبة السهام. يمكنني فقط التركيز على ذلك.”

انفصل روب كروس عن زوجته جورجيا

لقد مر بطل العالم السابق في لعبة السهام المريشة ببعض اللحظات الصعبة سواء على المستوى الإداري أو المالي. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم استبعاده من العمل كمدير للشركة لمدة خمس سنوات، بعد انهيار شركته في وقت سابق من الصيف الماضي. فشلت شركة فولتاج في دفع أكثر من 450 ألف جنيه إسترليني كضرائب.

أنشأ الرامي المولود في كينت شركة Rob Cross Darts Limited في مايو 2017 لإدارة أموال جائزته – بما في ذلك مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني الذي حصل عليه مقابل فوزه باللقب العالمي. ولكن بين مارس 2020 ونوفمبر 2023، سحب كروس أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني من أموال الشركة التي كان ينبغي أن تذهب إلى الدائنين، بما في ذلك إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية. بحلول الوقت الذي دخلت فيه الشركة في مرحلة التصفية المعسرة في أواخر عام 2023، كان كروس قد حصل أيضًا على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من خلال حساب قرض المدير.

يُمنع كروس من العمل كمدير للشركة حتى يونيو 2030، وهي العقوبة التي تم الكشف عنها في الصيف الماضي. وقد أبرم منذ ذلك الحين اتفاقية طوعية فردية (IVA) لسداد جزء من الأموال المستحقة عليه، مع أقساط شهرية ترتفع وتنخفض اعتمادًا على أرباحه من لعبة السهام.

وقال في ذلك الوقت: “إنها ليست اللحظة الأكثر فخراً في حياتي”. “لقد ارتكبت خطأً، وسأتمسك به. السير في هذا الطريق مع IVA لسداد الأموال يعني أنني لن أهرب. أفترض أنك ترتكب أخطاء في الحياة. أنا على استعداد لتصحيحها، سوف يشوهني ذلك، لكنني سأفعل الشيء الصحيح.”