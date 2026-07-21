الرئيس اليمني يوجه هيئة التشاور والمصالحة بإسناد الدولة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش رئيس مجلس القيادة اليمنية، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، مستجدات الأوضاع الوطنية وجهود تعزيز التوافق الوطني لإسناد الأحرار في مواجهة تصعيد الجماعة الحوثية.

واطلع العليمي خلال الاجتماع على القيادة الواضحة والعسكرية، بالتأكيد أن الدولة ستسمح بمواصلة الرقص الابتزاز ومصادرة قرار الحرب والسلم، وشكل الاجتماع محطة للتأكيد على الالتزام بالقيادة بمسار السلام الشامل على استعادة السيطرة على الدولة وإنهاء وجود أي إطار مسلح خارجها الرسمي.

وهي تعتمد على الدور الذي تقوم به هيئة التشاور المؤسسة الرسمية في ترسيخ التوافق الوطني وتوحيد الصفوف لمنع جر البلاد إلى الاتفاقيات العسكرية للعبث تضر بالأمن الإلكتروني، بالتوازي مع توحيد التعاون وتعدي ومتعددة القوات المسلحة.

وذلك بسبب قيامه بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتفعيل تفعيل الأجهزة الرقابية بدعم من المملكة العربية السعودية والشركاء، لتأسيس أداة لفرصة الحصار الشامل.