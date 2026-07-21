تعز رفعت جهوزيتها قواتها.. اللجنة الأمنية تقر وتتقدم في مواجهة التصعيد الحوثي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت اللجنة الأمنية في مقاطعة تعز، الثلاثاء، مستوى الاستعداد الأمني ​​والعسكري، والتنسيق الكامل مع القيادة السياسية والجيش اليمني لمواجهة التحديات، واستكمال معركة تحرير بقايا من قبضة الحوثيين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه المحافظات نبيل شمسان، وبحضور قيادات الحكم والعسكرية والقضايا، ويناقش الرسوم المتحركة للتصعيد الحوثيين الأخير ولم يخسر سوى الملاحه الدولية والوطنية.

ونظرت في تعزية على من يقف أمام جبهة الحوثيين، والمحاكمة على ترتيب الصفوف داخل الصفوف القليلة الواسعة من التحركات مع أي طارئ توافق خطة جديدة.

واستعرضت القيادات الأمنية والعسكرية خلال تقارير الاجتماع عن مستوى الوزن الثقيل وخطط رفع الجاهزية، ودائما جاهزية الأجهزة الأمنية استعدادا لواجباتها في الحفاظ على الحاجة، ودعم الجبهة الأمنية الداخلية، والتنسيق المستمر مع قيادة الجيش الوطني لمواجهة مختلف التحديات.

ويلتزم الاجتماع بالتكامل بين مختلف أجزاء الدولة، ويلتزم بتوجيهات القيادة السياسية، وضرورة الاصطفاف الوطني للحماية الدولية لقرارات مجلس القيادة ومجلس الدفاع الوطني، بما في ذلك خدمة السيادة الوطنية، واستئناف تصدير النفط، والظروف المعيشية النهائية، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الحظر.