يمن مونيتور/ قسم الأخبار

توقّعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الجمعة، واستمرت درجات الحرارة العالية في المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص طول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء جبلية وعدد من المحافظات الشرقية.

وقال مركز التنبؤات للإنذار المبكر في المناطق الساحلية شهدت توقعاتها مشمساً إلى غائم جزئياً، وحاراً إلى درجة حرارة شديدة مع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال النهار، فيما تبقى متوسطة ليلا، مع احتمالية أمطار متفرقة على أجزاء من جنوب شرق وجنوب المجاورة.

المجموعة إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى موظفي السواحل الجنوبية لتغطية باب المندب، بينما تنشط بشكل أكبر في أرخبيل الكبرى.

وفي عام 2015، ساهمت حركة جماهيرية جبلية، في تزايد انتشارها، بفضل أمطار مفرقة قد تكون فرعية غنية، ومن ضمنها الاحتجاجات الشمالية الغربية من صعدت حتى لحج، إضافة إلى أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

أما المناطق المعتدلة والهضبية، فمن الطبيعي أن تشهد أن لذلك مشمسة إلى غائمة جزئياً ومغبرة جزئياً، مع طقس شديد الحرارة نهاراً ومعالمتدل ليلاً، بالتزامن مع رياح إلا قد الأتربة والرطوبة.

ظهرت مدينة سيئةون أعلى درجة حرارة متوقعة بواقع 43 درجة مئوية، تلتها مارب بـ41 درجة، فيما وصلت الحرارة إلى 40 درجة في لحج وبيحان، و39 درجة في زنجبار وعتق، بينما تتراوح درجات الحرارة في المناطق الجبلية بين 29 و33 درجة مئوية.

ودعا مركز السكان في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، كما حثه وسائق كاريكتوري في المناطق المتضررة من هطول الأمطار على مجاري السيولودية.

النشرة البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموجة في البحر الأحمر، وخفيفاً إلى المعتدلين في خليج عدن، فيما يكون معتدلاً إلى مضطرب في بحر العرب، مع تأثر ملحوظ في محيط أرخبيل لعدمرى.

وحذر الصيادين وبابنة السفن ومرتادي البحر في سواحل الغربي والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وبحر العرب من تحرك البحر أمام وشدة الرياح.