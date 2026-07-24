أصبح الذكاء الاصطناعي المادي سائدًا الآن حيث يقوم المصنعون بتوسيع نطاق تنفيذ الذكاء الاصطناعي

كشف بحث أجرته شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المصنعة (77%) يتوقعون أن يكون للذكاء الاصطناعي المادي (AI) تأثير كبير أو تحويلي على عمليات المستودعات، في حين يتوقع 75% نفس الشيء عبر التجميع والتصنيع.

ال التصنيع الجاهز للمستقبل: تقرير جاهزية الذكاء الاصطناعي المادي لشركة TCS لعام 2026 استند هذا التقرير إلى دراسة استقصائية شملت 300 من كبار مسؤولي التصنيع ونواب الرئيس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، يمثلون قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والتصنيع عالي التقنية والمعدات والآلات الصناعية والصناعات التحويلية والفضاء والدفاع.

وأشارت إلى أنه مع تزايد نشر الذكاء الاصطناعي الفعلي على مستوى المؤسسة، التزم المصنعون بالاستثمار طويل الأجل في منطقة سريعة النمو. مع قيام الشركات المصنعة بزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، يتحول التركيز من مشاريع الأتمتة المستقلة إلى أنظمة بيئية مادية أكبر للذكاء الاصطناعي.

وقد سلط الضوء على كيفية رؤية الشركات للذكاء الاصطناعي المادي باعتباره تحولًا يركز على الأشخاص أولاً. بدلاً من استبدال القوى العاملة، تستخدم الشركات المصنعة أنظمة ذكية لمساعدة الموظفين على العمل بشكل أكثر أمانًا وكفاءة وإنتاجية مع دعم إعادة توزيع القوى العاملة عند الحاجة في نموذج تشغيل بشري بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

ومن بين البيانات التي تم الحصول عليها، سلط التقرير الضوء على أربع نتائج رئيسية: الاستثمار طويل الأجل، والخدمات اللوجستية فرصة كبيرة، وهناك تركيز على زيادة العمالة، والحوكمة لا تزال عائقا أمام التوسع.

على سبيل المثال، لا تخطط أي منظمة شملتها الدراسة لتقليل الاستثمار المادي في الذكاء الاصطناعي، في حين تخطط 26% لزيادة الإنفاق، ويتوقع ما يصل إلى 72% تأثيرًا كبيرًا أو تحويليًا عبر الخدمات اللوجستية وحركة المواد. ويتوقع ما يزيد قليلاً عن الخمسين فوائد “كبيرة” للقوى العاملة، لا سيما من خلال تحسين السلامة والدعم للموظفين الذين يعملون في بيئات خطرة أو متكررة أو معقدة.

أبلغت نفس الكمية تقريبًا من الشركات عن وجود هيكل مساءلة غير واضح أو عدم وجود هيكل رسمي للمساءلة عن الإخفاقات المادية للذكاء الاصطناعي، في حين قالت 40% منها إنها غير مستعدة للمتطلبات التنظيمية الناشئة. وقالت TCS إن هذا أعطى إشارة واضحة حول المكان الذي يجب أن يركز عليه المصنعون مع تسارع النشر.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على كيفية استعداد الشركات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المادي عبر المصانع والمستودعات والشبكات اللوجستية وعمليات الصيانة وبيئات إدارة الجودة. وقالت TCS إن المصنعين يستعدون لجداول زمنية أطول لتحقيق القيمة، مما يؤكد التحول المستدام خلال التجارب قصيرة المدى.

كان من المتوقع حدوث تأثير كبير في عمليات المستودعات، حيث توقع 77% حدوث تأثير كبير أو تحويلي، تليها عمليات التجميع والتصنيع بنسبة 75%، والخدمات اللوجستية وحركة المواد بنسبة 72%.

لقد تم بالفعل رؤية التحول الذي يتمحور حول الإنسان. يتوقع حوالي 42% من الشركات المصنعة زيادة كبيرة في القوى العاملة من خلال الذكاء الاصطناعي المادي من خلال تحسين السلامة ودعم العمال في البيئات الصناعية المعقدة أو الخطرة أو المتكررة.

وبالنظر إلى المرحلة التي وصلت إليها الشركات خلال رحلة الذكاء الاصطناعي الفعلية، وجدت الدراسة أن 68% من الشركات المصنعة ظلت في مرحلة عدم النشر أو المرحلة التجريبية، مع تحديد تكامل النظام القديم والبنية التحتية للبيانات ومهارات القوى العاملة باعتبارها المسارات الأساسية للنشر على مستوى المؤسسة.

في تقييمه للأفكار التي قدمتها الدراسة، قال أنوبام سينغال، رئيس التصنيع في شركة TCS، إن الذكاء الاصطناعي المادي كان يأخذ الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الشاشة إلى أرض المصنع، حيث تستشعر الآلات وتتكيف وتتصرف في الوقت الفعلي: “إن الشركات المصنعة التي تعمل على توسيع نطاقها بنجاح ستحدد الحقبة التالية من التصنيع. إن نهج “البنية التحتية للذكاء” الخاص بـ TCS يضعها في قيادة هذا التحول.

“مع تخطيط جميع الشركات المصنعة في دراستنا إما للحفاظ على الاستثمار أو زيادته، فإن الاتجاه واضح: نحو مؤسسات تصنيع أكثر مرونة وتكيفًا وجاهزة للمستقبل.”

لدى TCS شراكة مع Google Cloud، بعد إطلاق مركز TCS Physical AI Gemini Experience Center في مارس 2026 في ميشيغان، الولايات المتحدة. تم تصميم المركز للمساعدة تقوم الشركة المصنعة باستكشاف حالات الاستخدام الفعلي للذكاء الاصطناعي واختبارها وتوسيع نطاقها من أجل السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية.

قال كيفين إيشبوراني، رئيس النظام البيئي للشركاء العالميين في Google Cloud، في إبداء الرأي حول نتائج الاستطلاع: “يعمل الذكاء الاصطناعي المادي على نقل التصنيع من الرؤية الرقمية إلى العمل الواقعي المستقل. ومن خلال شراكتنا مع TCS، ننقل تفكير Gemini متعدد الوسائط إلى أرضية المصنع، مما يمكّن الروبوتات والأنظمة من العمل بأمان وذكاء في البيئات الصناعية المعقدة.”