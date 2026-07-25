يمن مونيتور/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الأمريكي منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، إلى 59 شخصًا و666 مصابًا.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة، حسين كرمانبور، في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن عددنا بسبب تابوتها من أمريكا التي بدأت في 27 يونيو الماضي إلى 59، حتى بلغ عددها 666.

بالإضافة إلى أن 32 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادروا الجرحى بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وخميس، أعلن كرمانبور، في تدوينة له، أن عددها وصل إلى 55 شفاء، وأصغر من 629 منذ 27 يونيو.

في هذه الأثناء، تشن الولايات المتحدة ضربات متتالية على مواقع داخل إيران، في حين تشن إيران هجمات على صواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها تتعامل مع واشنطن في دول الخليج.

قررت الصمت رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم لوقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى صدى.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/ تموز وانتهى، وانتهى إطلاق النار، بعد ظهور ريبر في مضيق هرمز لهجمات واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتتمكن من مراقبةها داخل إيران، ردود إيرانية متوقفة في المنطقة.

وتطالب السفن السياحية في طهران بوقف مهاجمتها، حيث حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع الجسر لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم الأضرار من قطع صادرات النفط والغاز من المنطقة.