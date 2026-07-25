وأعلنت حالة الطوارئ مع إجلاء العديد من حرائق الغابات

يمن مونيتور/ رويترز

تظاهرت إسبانيا اليوم الجمعة حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات للمرة الأولى، في حين طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي على ساحل المحيط الأطلسي، بعد أن أججت ‌موجة حرائق حادة اندلعت في جميع أنحاء أوروبا وأجبرت ليبرت وعشرات الآلاف.

وأمرت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة بجزيرة شبه الجزيرة كاب فيريه بالكامل، وهي وجهة سياحية مشهورة على ساحل المحيط الأطلسي، تشهد إقبالا كثيفا خلال موسم الصيف، مع مساهمي ودب من المنازل. نتوقع أن يتم إجلاء ما يقرب من 63 ألف شخص من المنطقة، ويتوقع أن يتوجه العديد منهم إلى مصادرها.

وأجلت السلطات في إسبانيا أكثر من 10 آلاف من دولات جبلية تقع غربي العاصمة مدريد، وذكر وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إن رجال الإطفاء يعملون على حظر اندماج ثلاثة حرائق في منطقة وإقليم أبيلا المجاور.

المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تمتلك عددًا كبيرًا من سكان العاصمة والمنازل الخاصة.

وقال غراندي مارلاسكا إن ذلك كان أحد أسباب إعلان الحكومة حالة الطوارئ الوطنية، بما في ذلك ما يتيح تنسيقا أفضل للاستجابة، مضيفا أن درجة الحرارة المرتفعة والطقس الحار المصحوب برياح قوية ساهما أيضا في العمل.

ولهذا هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إسبانيا تصنع من هذا النوع بسبب حرائق الغابات. وفي آخر مرة، تمكنت من الوصول إلى مستوى العالم من خلال نطاق واسع للكهرباء على مستوى العالم العام الماضي.

وطلبت أيضًا وزارة الداخلية الإسبانية المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

مدينة نابالوينغا بإقليم أبيلا، شاهد السكان تضع كمامات بسبب طائرات هليكوبتر غير محددة وهي تسحب المياه من ‌نهر البلدة.

وقال خافيير مارتن أحد السكان لرويترز “أعيش هنا منذ 36 عاما ولم أر شيئا كهذا من قبل، ولم أتوقعه أيضا.

وقال إن إنسبان أكثر من 270 فردًا من فرق الطوارئ و40 وحدة برية إنتشروا في المناطق المنكوبة، إلى جانب عدة وحدات من القوات العسكرية.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي شهد فيه اسبانيا موسم حرائق مدمرا بشكل كامل.

وقالت الوزيرة البيئية سارا آخيسن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إندلاع أكثر من 29 حريقاً هائلاً في إسبانيا منذ بداية العام، وأتلفت مساحة كبيرة بخمسة أمثال على المساحة الخاصة في الفترة نفسها من عام 2025، والتي شهدت احتراقاً غير مشمولة من اشتراكها.