الحوثيون يزعمون استهداف منشآت تابعة لأرامكو في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ والمسيرات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اكتشف الجماعة المسلحة الحوثية، السبت، تنفيذ تعاونين عسكريين استهدفتا أهدافًا وصفتها بـ”الحساسة” في منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينتي جيزان وينبع، باستخدام الصواريخ الباليستية والأجنحة والطائرات المسيلة.

وزعم القائد العسكري باسم الجماعة، يحيى سريعًا، في بيان، إن العمليتين “استهدفتا أهدافًا حساسة لمنشآت تعقب شركة أرامكو في جيزان وينبع، بعشرات الصواريخ الباليستية والأجنحة والطائرات المسيّرة”.