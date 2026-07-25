والدا مادلين ماكان يشاهدان شقيقهما في ألعاب الكومنولث وهو يصل إلى النهائي | أخرى | رياضة

كانت كيت وجيري ماكان من بين الحضور في ألعاب الكومنولث

كان والدا مادلين ماكان وسط الحشد لمشاهدة شقيقها الأصغر شون وهو يتنافس في ألعاب الكومنولث. شون، الذي كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفت مادلين أثناء عطلة عائلية في برايا دا لوز، البرتغال في عام 2007، يمثل اسكتلندا في سباحة الرجال.

يبلغ من العمر الآن 21 عامًا، وقد احتل المركز الرابع في تصفيات سباق 400 متر حرة صباح يوم السبت ليحجز مكانه في النهائي ويبقي نفسه في المنافسة على ميدالية. وشوهد والديه، كيت وجيري، وهم يهتفون له من المدرجات. وكانت أخت شون التوأم، أميلي، حاضرة أيضًا لمشاهدة شقيقها وهو يلعب.

وكانت كيت ترتدي قميصًا يحمل شعار: “نعم يا سيدي، أستطيع الرقصة”، في إشارة إلى أغنية باكارا عام 1977، والتي أصبحت نشيدًا لمشجعي فريق اسكتلندا الوطني لكرة القدم.

وشوهد كلا الوالدين يصفقان ويهتفان بينما كان ابنهما يتأهل إلى سباق الميدالية الذهبية باعتباره التصفيات الثامنة والأخيرة.

واجه شون انتظارًا قصيرًا لاكتشاف مصيره، حيث أثبت وقته البالغ 3:52.65 في النهاية أنه كافٍ لتأمين مكانه في النهائي.

بعد ذلك، قال: “أنا مندهش. لم يكن هذا توقعًا حقًا، خاصة مع مدى قوة الملعب، لكنني سعيد برؤية نجاحي.

“لا أستطيع أن أقول إنني شعرت بالضغط ولكني كنت متوترًا بالتأكيد مع مشاهدة الكثير من الناس وأردت أن أقدم أداءً جيدًا ليس فقط لنفسي ولكن لفريق اسكتلندا أيضًا. كنت متوترًا بالتأكيد ولكني سعيد لأنني قدمت سباحة جيدة.

“هو – هي [the crowd] لقد كان مذهلاً، حيث كان بإمكاني سماعهم طوال السباق. لقد شجعوني على بذل قصارى جهدي في آخر 100 متر.”

وسيتنافس شون أيضًا في سباقي 800 متر و1500 متر سباحة حرة للرجال لاحقًا في ألعاب الكومنولث.

احتل شون ماكان المركز الرابع في تصفياته ليتأهل للنهائي

نشأ وترعرع في إنجلترا ولكنه مؤهل لتمثيل اسكتلندا من خلال جيري، الذي ولد ونشأ في غلاسكو، حيث التقى كيت.

يوازن شون بين مسيرته في السباحة ودراسته في جامعة لوبورو، حيث يسعى جاهداً للحصول على شهادة في الهندسة الكيميائية.

قبل الألعاب، قال: “أنا متحمس للغاية. إنها أول دورة ألعاب لي على مستوى الكبار، لذلك أتطلع فقط إلى تمثيل اسكتلندا وبذل قصارى جهدي على الإطلاق”.

“إنها قمة تمثيل اسكتلندا في ألعاب الكومنولث، خاصة في الألعاب التي تقام على أرضنا. لدي الكثير من أفراد العائلة في جلاسكو، وهذا يجعل الأمر أكثر خصوصية.”

“لقد كنت هناك في عام 2014 [at the Commonwealth Games]، المشاهدة عندما كنت طفلاً، لذا فإن تحقيق ذلك الآن، بعد 12 عامًا، يعد بمثابة لحظة كاملة.

“سأخوض المباراة كلاعب أقل حظًا. لا أشعر أن هناك أي ضغط علي. يجب أن أكون قادرًا على المشاركة وتقديم أفضل ما لدي.”