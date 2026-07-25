تحشيد شعبي مسلح بمديريات العمل “طارق صالح” في الساحل الغربي لليمن

يمن مونيتور/خا/خاص

مسجلة مديريات نغمة وحيس والوازعية، بمحافظتي الحديدة وتعز غربي اليمن، تشيدات شعبية وفعاليات مسلحة مساندة المفضلة للقيادة اليمنية؛ حيث أقيمت هذه المديريات الثلاث التي تقع تحت عضوية مجلس طارق المختص بصلاحية، المجموعات المسلحة المستقلة خلال الأيام التي بدأت في هيس وخوخة جنوب الحديدة، الوازعية غربي تعز.

وفي الفعالية التي سجلتها اليوم السبت مديرية الوازعية، منظم تعز نبيل شمسان بالأدوار البطولة والتاريخية لأبناء المديرية منذ تحدي الثورة اليمنية.

كما أن المحافظين الجدد يؤيدون المطلق خلف سياسة القيادة السياسية لاستكمال تحرير تعز وكافة التراب اليمني، مثمناً الدعم والإسناد المستمر من المملكة العربية السعودية لجهود السيطرة على الأمن في كل مكان.

البيان الخاص بجموع القبلية لأبناء الوازعية التأييد المطلقة لقرارات مجلس القيادة ومجلس الدفاع الوطني للذود عن المكتسبات الوطنية، فقط للإرهاب المليشيات الحوثية وحاولاتها التصعيدية في البحر الأحمر وباب المندب لخدمة الأجندة الدولية.

وجدد التوقيع على العهد بالمضي قدماً في معركة وقف الدولة وتحرير صنعاء، بالتأكيد الرفض تعهد اليمن إلى منصة لتهديد الإقليم بركاء الفضاءات الدولية.

وكان عضوا طارق صالح التقى قد مشايخ ووجهاء مديرية الوازعية أمس الأول الخميس، ودعا أبناء الوازعية لمواصلة دورهم الوطني والمشاركة في معركة الدولة في مختلف الجبهات.