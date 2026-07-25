قصف حوثي يستهدف المجمع الإداري وسط تعز دون تسجيل ضحايا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

استهدفت الجماعة الحوثية، مساء السبت، المجمع الضبط في جبل جرة وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن، بقتائفهاون أطلقتها من مواقع تمركزها شمال المدينة، دون تسجيل بشرية، وفقا لمصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدرها قولها إن القصف لمبنى طابور المجمع للتحكم، وتشير إلى عدم تسجيل عدد كبير من المواقع أو العاملين في الموقع.

كاتم الاستهداف في ظل ظلمات الشرطة الأمنية في محافظة تعز، حيث تتبادل جرمات خاروقات و تصعيد عسكري في محيط، التي شهدت منذ سنوات وضعاً إنسانياً وأمنياً هشاً.

ويعد مبنى المجمع الضبط في جبل جرة أحد المواقع ذات الرمزية العسكرية والتاريخية في تعز، إذ كان خلال المؤتمرات العامة 2015 نقطة دفاعية بارزة وشهد مواجهات عنيفة، وتثبيته على أولاديه وقتلى وجرحى من الداعمين.