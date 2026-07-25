الحوثيون يهددون بلاحقة مصوري مواقع القصف ويمنعون نشر مشاهد السينما

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وبعدها الحوثيون، السبت، تحذيراً واضحاً من تصوير أو نشر مشاهد مواقع التواصل الاجتماعي، متعهدين باتخاذ إجراءات شاملة لكل من يخالف التعليمات، في خطوة حريصة على تشديد الجماعة على التعامل مع المعلومات المتعلقة بالضربات التي تخص مواقعها.

وتحرص الوزارة التابعة للوثيين في صنعاء، في بيان، إن على الامتناع عن تصوير أو نشر أي مشاهد للأماكن، معتبرة أن ذلك “يخدم المعاناة” من خلال تزويده بمعلومات عن نتائجه.

وتؤكد الوزارة أن الوزارة تهاجم وتنشر المعلومات المتعلقة ببعضها جزئيا على مستوى القضاء الرسمي، والأفراد العموميين للتعاون مع الأجهزة والإبلاغ الأمني ​​عن ما ينشطونه بـ”الممارسات المشبوهة”، وشددت على أنها ستتخذ إجراءات فعالة للمخالفين.

ولذلك حذر هذا في الوقت المناسب من مواقع تابعة للحوثيين لسلسلة القرنفل في عدد من المحافظات، وسط العمليات العسكرية العليا بين القوات الحكومية والاتحاد الباكر لها بقيادة السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

في وقت سابق من السبت، استهدفت غارات جوية لمواقع للوثيين في محافظة مأرب والجوف شرقي اليمن، بالتزامن مع تحليق مكثف بما يناسب عدد من الجبهات، ورصد مصادر محلية وشهود عيان.

أدركت العديد من المواقع المستهدفة للجماعة في جبل جرة بمديرية الجوبة جنوب مأرب، إضافة إلى مواقع في قطاع الشهلاء شرقي محافظة الجوف، وأخرى في جبهات شرق مدينة الحزم.

كما شاهدت عيان بسماع دوي الانفجارات في مناطق متفرقة، بفضل محيط مديرية الجوبة بفضل الفليحة، بالتأكيد رصدت تحليق فني قبل تنفيذ الضربات، وسماع أصوات الفلينات من اتجاه مجزر ونقطة الأصل شمال غربي مأرب.

ويرى يراقبون أن تشديد الحوثيين القيود على تصوير مواقع القصف ونشر مشاهدها يأتي في إطار تسعى الجماعة إلى الحد من تسرب المعلومات المتعلقة بها بشكل كبير والأضرار التي تلحق بمواقعها العسكرية، بسبب الضربات،، تمنع صور قد تذكر نتيجة ذلك.