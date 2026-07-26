يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ من نيويورك تايمز

عندما دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إطلاق النار في شهر الماضي لفتح رمز ضيق، سارع الرئيس ترامب إلى إعلان النصر؛ حيث تم تطويرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: “هذا التنسيق العظيم سيجلب السلام إلى الجميع”.

وحدد توافق المبدئي، الذي وردت خطوطه والتعاون في مذكرة تفاهم بتاريخ 17 يونيو/حزيران، مهلة مدتها 60 يومًا للتفاوض على فرض الالكترونيات على البرنامج وانها مقابل الفوائد الاقتصادية. وبعد مرور بضعة أسابيع فقط، انتُهكت جميع بنود الاتفاقـ 14 تقريبًا، حتى إن الرئيس نفسه أعلن أنه “انتهى”.

فيما يتعلق بما يحدث في الواقع وما يتعلق بالأمور:

البند 1

“تُعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الأمريكية الإسلامية وحلف ما في الحرب الحالية، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاء الوضع الدائم للعمل العسكري على جميع الجبهات، في ذلك لبنان، وتعهدان من الآن فصاعدًا بدء عدم أي حرب أو أي عملية عسكرية ضدها بعض، والامتناع عن المتعددة باستخدام القوة أو الاستخدام ضد جميع العناصر، ماعد السلامة للبنان وسيادةه. وسوف يكون النهائي النهائي للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والأحكام الأخرى في هذا البند.”

تستمر العمليات العسكرية على عدة جبهات، حيث إيران يوم الخميس لسبب أمريكي، تدعو إلى إطلاق النار بشكل خاص. وعلى مدار 13 يومًا بشكل مستمر هذا الشهر، شنت جهاز تعقب ضد إيران.

لبنان، وقف إطلاق النار على الفلسطينيين، لكنه لم يجبر إسرائيل على ماينستر. وواصلت إسرائيل استهداف ما تصفيه بـ “أهداف لحزب الله”، فيما رد حزب الله بهجمات على القوات الإسرائيلية في معظم أنحاء جنوب لبنان.

البند 2

“تتعهد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية باحترامها ثانيًا ثانيًا، والامتناع عن تيانس في الشؤون الداخلية لكل منهما.”

ردت إيران على الضربات الأمريكية باستهداف دول الشرق الأوسط وساعدت قوات لاتنسى، حيث يوجد 18 شخصًا أمريكيًا منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط. ودعا البعض منها منذ وقت طويل إلى زرابي السيد العمل.

البند 3

“تلتزم جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي في مدة أقصاها 60 يومًا قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.”

يبدو أن هذا الأمر مستبعد بشكل متزايد؛ إذ لم يعد يفصلنا عن انتهاء مهلة الـ 60 بضعة أسابيع بضعة أسابيع، دون ظهور أي مؤشر على وجود مفاوضات جوهرية. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأسبوع: “المشكلة التي نواجهها الآن هي ودعا غير جادين بالإضافة إلى المحادثات. إذا كانوا جادين، فنحن جادون. وإذا لم يكن كذلك، فسنفعل ما هو ضروري لاتصالاتنا وصالح حلفائنا أيضا”.

البند 4

“فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في رفع حصارها البحري وأي مضايقات أو عوائق ضد الجمهورية الإسلامية العظيمة، وتنهي الأمين بالكامل في غضون 30 يومًا. حسنًا هذه الفترة، تكون حركة السفن متناسبة مع قرص حركة الملاحة قبل الحرب التي تستعيدها الجمهورية الإسلامية الشهيرة. وتعهد الولايات المتحدة أيضًا بسحب قواتها من الجوار المباشر للجمهورية الإسلامية في غضون 30 يومًا لتتوافق مع النهائي.”

يفترض عيد المرور الأمريكي في 13 يوليو/تموز بممارسة نشاطاته كإدارة فعلية للرد على الهجمات الإيرانية التي تستهدف سفن نفط وغاز التجارية في منطقة ضيقة قبل رمز ذلك بأسبوع. ولما توقفت عن إطلاق النار من خلال الضربات العسكرية التي استمرت لمدة طويلة، واتهمت الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار من خلال الضربات العسكرية، والتي أصبحت معروفة على نطاق واسع.

البند 5

“فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، بدأت الجمهورية الإسلامية في تفاهم هذه، قررت بذل جهدها والسكوتر للسفن دون أي مقابل لمدة 60 يومًا فقط من الخليج العربي إلى بحر عمان، والعكس. وتبدأ حركة السفن فورًا، وتبدأ في العمل في أقل من 30 يومًا مع الحاجة إلى إزالة العوائق الفنية والعسكرية لإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الشهيرة. وتجري الجمهورية الإسلامية ترامب الشهير مع سلطنة عمان الإدارة والبحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدولية الشاطئ للخليج العربي. بحكم القانون الدولي بحكم والحقوق السيادية للنطاقية لمضيق هرمز.”

ويؤدي الضربات إلى إخافة حركة الملاحة المتعددة من الإبحار عبر مضيق هرمز. إذ لم تتجرأ سوى ست سفن على الجسر المضيق يوم الخميس، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من شركة “كيبلر” (Kpler) لتتبع الملاحة البحرية — وهو يعني رقم يُسجل منذ مقارنة 130 سفينة التجارية كانت العبارة اليومية قبل الصباح تتوافق.

البند 6

“تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية مع شراكة الولايات المتحدة مع شركاءها بوضع الخطة النهائية ومتفق عليها لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية وتنميتها الاقتصادية. وسوف يتم تنفيذ هذه الخطة بشكل نهائي من التنسيق النهائي في غضون 60 يومًا. وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والأذونات الأساسية للمعاملات المالية ذات الصلة.”

قال نائب الرئيس جي دي فانس إن تمويل إعادة بناء الإعمار قريبًا سوف يستثمرون أكثريين فقط إذا “أنهت إيران برنامجها الإشعاعي، وأدركت مخزونها من المواد المخصبة، بعد أن يتم فتحها بالكامل على نظام للتفتيش والإيرادات”. وبعبارة أخرى: من المستبعد أن تكتسب جهود إعادة الإعمار أي زخم حتى يتم حل المشكلة الأكثر خطرًا — وهي البرنامج المؤثر بالفعل.

البند 7

“تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء كافة أنواع التعاون على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك مجلس الأمن الثاني، وقرارات مجلس الولايات المتحدة للوكالة النووية للطاقة الذرية، وجميع الإجراءات الأحادية، بعد والثانوية، وفقا لجدول متفق عليه من الترتيب النهائي. وقر الجمهورية الإسلامية ولهذا السبب تعتبر الولايات المتحدة بالأهمية موضحة، موضحا أنها تفسر بشكل واضح، وتمثل هذه العلاقة بشكل فوري من أجل أن يحدث متبادلها.”

بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا جديدًا لإيران بإنتاج النفط وبيعه سيره وتسليمه خصيصًا أثناء مفاوضات السلام. ومع ذلك، فقد فرضت العقوبات الاقتصادية في 7 يوليو/تموز بعد تعرضها لثلاث سنوات للهجوم بشكل ضيق هرمز.

البند 8

“تؤكد الجمهورية الإسلامية الفورية متجددة أنها مفيدة على أسلحة نووية أو تطويرها. وقدت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية على تدمير المواد المخصبة المخزنة لآلية يتم تنسيقها بين الطرفين بموجب الجدول الشرعي في البند 7، على أن تكون تطبيقية هي تخفيض درجة التخصيب في الموقع تحت السيطرة الجنائية للنار. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

لم يسجل أي تحركات ملموسة في عقلك منذ توقف إطلاق النار. يُذكر أن الموقع الدولي مسجل من برنامج إيران، الذي أُبرم عام 2015، بحيث لا يوجد به سنوات وليس أشهرًا.

البند 9

“لحين تتوافق مع الوثيقة النهائية للولايات المتحدة، تتفق الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإسلامية على البقاء على الوضع. وستحافظ الجمهورية الإسلامية على الوضع الحالي تحررها آي، ولن تشمل الولايات المتحدة أي دولة جديدة، ولننشر القانون الإضافي في المنطقة.”

من المفترض أن يحدث بحلول 16 أغسطس/آب، وسينتهي النهائي لمهلة الـ 60 يومًا، وسيظل نهائيًا. ورغم أن السيد ترامب وافق على رفض بعض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك سحب القوات من العراق بحلول 30 سبتمبر/أيلول، إلا أنه يرسل أيضًا المزيد من الطائرات الحربية إلى المنطقة.

البند 10

“تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى النهاية، ستصدر وزارة النفط الأمريكية إعفاءات لتصدير المنتجات النفطية والمشتقات وكل الخدمات الخاصة بها، بما في ذلك التعامل والتأمين والنقل، وما إلى ذلك.”

أبغى إعفاءات العقوبات في 7 يوليو/تموز بعد أن اتهمت إدارة ترامب إيران في سفن متقاربة هرمز.

البند 11

“تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة السيولة والأصول المجمَّعة أو المقيدة التابعة للجمهورية الإسلامية تفسيرات متعددة لتفسير هذه الوثيقة. وتتفق الجمهورية الأمريكية الإسلامية على التدخل في تحرير هذه الأموال من خلال المساعدة في تحديد هذه الأموال، سواء احتوت شديدة في الحساب الأصلي أو نُقلت بالكامل للدفع للجميع مستفيد وتحدد البنك المركزي للجمهورية الإسلامية. وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التراخيص والتفسيرات على ذلك.”

كان الرئيس ترامب قد وافق على البداية في البداية نحو 24 مليار دولار من بينهم، وتجمّع ما بين أكثر من 100 مليار دولار ليتمكنوا حاليًا من العمل المالي في الخارج. الأسبوع التالي للتوقيع على التفاهم المؤقت، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن ستشرف على كيفية صرف هذه الأصول وأن “نسبة كبيرة جدًا منها ستخصص الولايات المتحدة لشراء المواد الغذائية والأدوية الأمريكية”.

ونفت إيران سماحها العملاء الأمريكيين بفرض إملاءاتها بالإضافة إلى كيفية استخدام هذه الأموال. وقال لأن إيرانيون يدركون أن الولايات المتحدة تجمد العناصر المتعلقة جزء منها بالبرنامج الموجود وأنها تبدو متعثرة.

البند 12

“تتفق جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الأمريكية على إنشاء فكرة تنفيذية للتنفيذي الناجح لمذكرة التفاهم هذه والمستقبلي للاتفاق النهائي.”

وقالت إيلي غيرانمايه، خبيرة في الأمر بـ “المجلس للعلاقات الخارجية”، إن هذا لم يحدث قط. لقد كان كاملاً من حذف العضوية الأساسية في تقنية المفاوضات لم تبدأ أصلاً بعد التوقيع.

ومن ثم، فإن الوسطاء من باكستان وقطر ناقشوا بنودم، بما في ذلك دول أخرى، لقناع كل جانب خفيف من العدائية. وتستمر هذه الجهود دون أن تسافر عن تقدموس بشكل سلس حتى الآن.

البند 13

“بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وشريطة بدء تنفيذ ليفربول 1 و4 و5 و10 و11 من هذه المذكرة، والاستمرار في تنفيذ هذه المذكرة، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالاتفاق النهائي الحصري بالإضافة إلى الآخر.”

تناول البند 1 لبدء وقف تحرير النار، فيما اشترط البند 4 دييغو البحري البحري، ودعا البند 5 إلى توفير التجارة تجار عبر مضيق هرمز، ونص البند 10 على تعليق المساهمة الاقتصادية الأمريكية على إيران، واشترط البند 11 عن ترجمة التوجهات المجمّدة. وحيث أن الاتفاقية كل نقطة من هذه النقاط، فمن المؤكد أنها تعتبر متعثرة.

البند 14

“سوف يتم الحصول على التنسيق النهائي بشكل كامل من خلال مجلس النواب النهائي للحصول على موافقة نهائية من مجلس الأمن النهائي.”

لا يزال بإمكاننا أن نحدث، ويلزم بشكل جديد إلى حد كبير من البرنامج، بل وأن يحدث عام 2015 الذي تم تطويره فيه إدارة باستمرار، وفقًا لخبراء ومحللين.

وإذا ما حدث ذلك، فمن رأى أن يكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دورٌ في إقراره. لن لا يكون لك رأي أيضًا في أي حدث نهائي للتفاوض على اللعب التجريبي مع إيران. وكان قانوناً حظي بتأييد الحزبين في عام 2015، أُقرّ مع إنهاء المحادثات الدولية مع طهران، قد يمنح الحق في المراجعة وتفسير لاتفاقيات النووية الأمريكية مع إيران.