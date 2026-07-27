صافي ثروة لوك ليتلر عندما أصبح أول رجل يكسر علامة 3 ملايين جنيه إسترليني | أخرى | رياضة

فاز Luke Littler بلقب World Matchplay للمرة الثانية على التوالي يوم الأحد، وهو الآن أول لاعب في تاريخ شركة Professional Darts Corporation (PDC) يحصل على جائزة مالية مذهلة قدرها 3 ملايين جنيه إسترليني. سحق اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا جيروين برايس 18-9 في بلاكبول وحصل على 225 ألف جنيه إسترليني. تعني مكاسب ليتلر أن هناك الآن فجوة مذهلة تبلغ مليوني جنيه إسترليني بينه وبين أقرب منافسيه والمصنف الثاني عالميًا لوك همفريز.

إن الوصول إلى علامة 3 ملايين جنيه إسترليني ليست المرة الأولى التي يحفر فيها اسمه في كتب التاريخ أيضًا. حصل نجم رمي السهام على أول جائزة بقيمة مليون جنيه إسترليني عندما دافع عن لقب بطولة العالم في قصر ألكسندرا في يناير من هذا العام.

لقد استخدم ليتلر وضعه المكتشف حديثًا بشكل جيد في تأمين مستقبله المالي. لدى المراهق صفقات تأييد مع أمثال BoohooMAN وXbox وKP Nuts. لقد قام أيضًا بتوسيع شراكته مع Target Darts.

وفقًا لرابطة الصحافة، فإن الترتيب، الذي يتضمن الأرباح المحتملة والمكافآت وحصة من مبيعات البضائع والمعدات، تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات ويمثل العقد الأكثر أهمية الذي شهدته الرياضة على الإطلاق.

وقال ليتلر، الذي تديره الشركة أيضًا: “لقد وثقت تارجت بي منذ اليوم الأول، ويسعدني أن هناك سنوات عديدة قادمة”. “من مسيرتي الكروية إلى مجموعة منتجاتي، قمنا ببناء كل شيء معًا وأنا متحمس جدًا للالتزام بشراكتنا على المدى الطويل ومعرفة أين يمكننا أن نصل إلى هذا بعد ذلك.”

فوز Littler’s Matchplay يعني أنه قد يشارك في اكتساح البطولات هذا العام. لقد فاز بالفعل ببطولة العالم للسهام، وبطولة المملكة المتحدة المفتوحة، والدوري الممتاز والماجستير. وهو يدافع أيضًا عن البطولات الأربع الكبرى والجائزة الكبرى ونهائيات بطولة اللاعبين.

قال ليتلر بعد فوزه على برايس يوم الأحد: “لقد كان أسبوعًا مجنونًا، أحد أفضل الأسابيع في حياتي مع رمي السهام التي لعبت بها”. “لم يكن الأمر سهلاً، لقد كان صعبًا.

“الإحصائيات تجعل الأمر يبدو سهلاً، ولكن عندما تكون على هذا المسرح مع مدى سخونة الجو، فقد لعبت بالتأكيد بعضًا من أفضل لعبة رمي السهام في حياتي. أشعر أنها أفضل نسخة من نفسي. لقد لعبت للتو بشكل جيد.”

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