يظهر آدم رامزي بيتي الألوان الحقيقية بعد التشدق التلفزيوني والبيان حول الخلاف العائلي | أخرى | رياضة

اعترف آدم رامزي بيتي بأنه يمكن التغلب عليه بعد حصوله على المركز الثالث

اعترف آدم رامزي بيتي عاطفيًا بأنه أخيرًا قابل للهزيمة بعد أن فقد ميدالية ذهبية أخرى في ألعاب الكومنولث. يعد السباح من أفضل السباحين في جيله، لكنه واجه انتكاسات داخل وخارج حوض السباحة مؤخرًا.

كان رامزي-بيتي يريد المزيد من سباقي 100 متر و50 متر صدراً، حيث احتل الإنجليزي المركز الثالث في كلتا المناسبتين. وبعد التفكير، قبل السباح أنه لم يعد مسيطرًا على حمام السباحة كما كان من قبل.

وقال: “كنت آلة الفوز. الآن أظهرت جانبي الإنساني. في تلك الفترة التي لم أهزم فيها لمدة ثماني سنوات، كان الرياضي أولاً والإنسان ثانيًا. الآن أصبح الإنسان أولاً، ثم الرياضي.

“لقد كنت ذلك الشخص الذي يفوز طوال الوقت، وقد كلفني ذلك كل شيء تقريبًا. لا أستطيع أن أقول إن الأمر يستحق ذلك الآن.

“لقد تعلمنا الكثير هذا الأسبوع. أنا متأكد من أن هذا كان آخر حدث فردي لي في ألعاب الكومنولث. لقد استمتعت به حقًا، لكننا لم نكن بالسرعة الكافية. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وعلينا أن ننظر إلى السبب.”

قبل أن يضيف: “كل يوم في التدريب هذا الموسم كنت أسير في الاتجاه الصحيح، لذلك لا أستطيع حقًا أن أضع إصبعي على ذلك. في مكان ما على طول الطريق فقدت تلك القوة في كل ضربة، ولكن هذه هي الرياضة.

“لن أكذب، إنه أمر محبط عندما لا تتمكن من تحديد ما هو الخطأ. أنت تستوعبه، تمامًا كما هو الحال في أي رياضة أخرى. تنظر إلى البيانات، وتكتشف الأخطاء التي حدثت وتركز حقًا على إصلاح تلك المناطق.”

يأتي ذلك بعد أن أجرى رامزي-بيتي مقابلة مليئة بالدموع والإحباط بعد أن خسر الميدالية الذهبية في سباق 100 متر صدر في وقت سابق من الألعاب.

لقد كان أيضًا متورطًا في نزاع عائلي مرير يتعلق بوالدته كارولين. ولم تتم دعوتها لحضور حفل زفافه، مما أدى إلى انقسام بين أفراد الأسرة.

تم دعم آدم رامزي بيتي من قبل هولي رامزي في جلاسكو

وفي حديثه عن الملحمة، قال بيتي رامزي: “يمكن أن يتعرض أي شخص للضغط، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك بين يدي لأنه كلما زاد الضغط الذي أتعرض له، كلما كان أدائي أفضل.

“في الوقت نفسه، أنت بحاجة إلى استراتيجية للتعامل مع الضوضاء، وربما لم نفعل ذلك بقدر ما نستطيع، ولكنني سأتأكد من أن السباحة هي التي تتحدث.

“لا يمكننا التحكم في كل متغير في الحياة، لكن يمكنني أن أقف خلف الكتل ولا أهتم حقًا بآراء الناس.”

وفي الوقت نفسه، ردت والدته قائلة: “نحن مستمرون في دعم آدم من بعيد، فهو ابننا الذي نحبه، والذي دعمناه للوصول إلى تطلعاته”.

“لقد تم تقديم حبنا ووقتنا وتضحياتنا مجانًا دون توقع مكافأة مالية، فقط بالحب الصادق الذي قد يفعله أي أم وأب لطفلهما.”