يمن مونيتور/ الجوف/ خاص

ولهذا ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الحوثيين، وأصيب آخر، في كمين ينفذه مسلحون قبليون في سوق اليتمة، شمالي الجوف (شمال شرق اليمن) في حادثة هي الرابعة خلال أسبوع مواجهات بين الحوثيين الجددين في أقل القليل.

وتوصلت مصادر محلية إلى أن المسلحين هاجموا بشكل مفاجئ دورية الفكرة، وتختلف لجماعة الحوثيين في سوق اليتمة، مما أدى إلى مقتل جميعهم ومن بينهم وعددهم أربعة.

ومساء أمس الأحد، اندلعت ثورات الجبال بين مسلحين قبليين وعناصر الحوثيين، المجلد الأول من تفسير عبد الله مسعود زبع الوهاسي، وما إلى ذلك بنقطة تابعة للحوثيين في منطقة سلبه قرب قرن بن شامان غرب اليتمة.

ويأتي ذلك بعد مواجهات بين الحوثيين والقبائل خلال يومي السبت وخميس الماضيين في مديريتي المراشي وخب والشعف وتقت عن مقتل ستة من عناصر الحوثيين على الأقل تسعة ضيوف، بالإضافة إلى إراقان العربات العسكرية. كما قتلت خمسة أنواع في القبائل، منهم 3 من أبناء قبيلة آل جديد وقتيلان من قبيلة جزيلان.

الضربة القاضية بين الحوثيين والقبائل في الجوف.. هل لسوء الحظ السيطرة؟

وشهد الجوف القاعد في مجال التجارة بين القبائل والوثيين، في ظل ظل “مطرح الكرامة” شرق الريان في المناطق الخاضعة لليمن، والذي اختار الحوثيون “لحيقة دهم” فيما بات بقضية الشيخ حمد بن فدغم والمرأة التي لجأت باسمها واسمها “ميرا صدام حسين”.