SES لتمكين الاتصالات لمحطة الفضاء التجارية Starlab

أبرمت SES Space & Defense اتفاقية مع Starlab للتعاون في هندسة الاتصالات لتقديم خدمات اتصال مستمرة ومرنة ومنخفضة زمن الوصول تدعم دورة الحياة الكاملة لمحطة الفضاء التجارية الأخيرة، عبر خدمات LEO Relay Services (LRS).

Starlab Space هو مشروع مشترك عالمي تقوده الولايات المتحدة بين Voyager Technologies وAirbus وMitsubishi Corporation وMDA Space وPalantir Technologies وSpace Applications Services، مع شركاء استراتيجيين آخرين بما في ذلك هيلتون وJourney وNorthrop Grumman وجامعة ولاية أوهايو.

تعمل الشركة على تطوير ما تسميه محطة فضائية تجارية ذات مدار أرضي منخفض من الجيل التالي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف دعم علوم وأبحاث الجاذبية الصغرى إلى جانب تقاعد محطة الفضاء الدولية. تقول ستارلاب إن تصميمها الذي يعتمد على المستخدم وقدراتها “القوية” يجعلها منصة رائدة للاكتشاف العلمي والتقدم التكنولوجي في الفضاء.

علاوة على ذلك، تقوم ستارلاب بتطوير المحطة الفضائية التجارية في إطار برنامج ناسا التجاري لتطوير المدار الأرضي المنخفض (CLD)، ويقال إنها اختارت شركة SES Space & Defense نظرًا لبنيتها الفضائية والأرضية المتكاملة متعددة المدارات.

في قلب LRS توجد كوكبة MEO O3b mPower من SES، والتي يُنظر إليها على أنها رهان أفضل من حيث الأداء من الأقمار الصناعية LEO حيث أن هذه التجربة الحرفية التقليدية تؤخر بيانات الاتصال بالمحطات الأرضية الكبيرة بسبب التغطية المتقطعة.

تقول SES أن O3b mPower يزيل تأخيرات البيانات من خلال بنية LRS متعددة المدارات عن طريق نقل بيانات LEO عبر MEO إلى الشبكات الأرضية في الوقت الفعلي تقريبًا. وأكدت أن هذا سيمكن من الاتصال الدائم لمشغلي Starlab والباحثين وطاقم المدار، مما يضمن الوصول دون انقطاع إلى البيانات والقياس عن بعد وعمليات المهمة التي تدعم اتخاذ القرارات الحاسمة والوعي بالمهمة.

نظام الاتصال هو نتيجة للتعاون الهندسي بين SES Space & Defense وStarlab. خلال عامي 2025 و2026، قامت الفرق بوضع نموذج للأداء في المدار، وتقييم الحلول الطرفية ومواءمة بنية الترحيل مع ملف تعريف مهمة Starlab ومتطلبات التصميم.

تعتقد SES أن البنية المتكاملة ستوفر لعملاء Starlab مسارًا “سلسًا” للتوسع مع توفر إمكانات الترحيل الإضافية ومحطات الجيل التالي عبر الإنترنت. ستكون خدمات اتصالات SES Space & Defense متاحة عند إطلاق Starlab وستتوسع طوال دورة الحياة التشغيلية للمحطة.

وقال ديفيد برودبنت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SES Space & Defense: “تتطلب رحلات الفضاء البشرية والبعثات البحثية التجارية اتصالات على مستوى حكومي تتمتع بالموثوقية والأمن والمرونة بأسعار معقولة تجاريًا”. “من خلال دمج خدمات LEO Relay الخاصة بنا في العمليات الأساسية لـ Starlab، فإننا نضع معيارًا جديدًا للاتصالات الدائمة عبر البنية التحتية التجارية لـ LEO.”

وأضاف براد هندرسون، الرئيس التجاري لشركة Starlab: “يعتمد نجاح المهمة في المدار الأرضي المنخفض على البنية التحتية للاتصالات المرنة والمتاحة دائمًا. ومن خلال تعاوننا مع SES Space & Defense، نقوم ببناء بنية اتصالات قوية وآمنة ومرنة للغاية تضمن الاتصال المستمر والوعي بالمهمة في الوقت الفعلي عبر جميع مراحل عمليات المحطة. “

وتأتي الصفقة مع Starlab بعد أسابيع فقط من إعلان SES عن تعاون موسع مع مزود خدمات الاتصال والتكنولوجيا Tototheo Global لنشر خدمة FlexMaritime عبر الأسواق العالمية.

وفي إشارة إلى أن الاتصال أصبح بشكل متزايد بنية تحتية حيوية للعمليات الحديثة في القطاع البحري، قالت SES إن FlexMaritime ستزود Tototheo Global باتصال أرضي وساتلي متعدد المدارات “عالي الأداء” مما يسمح لمشغلي النقل البحري العالمي بالاستفادة من الاتصال المتسق والموثوق الذي يدعم عمليات السفن الحيوية مع تسريع اعتماد الخدمات على متن السفينة المستندة إلى البيانات والممكّنة رقميًا.