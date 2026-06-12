النائب العمالي جيس أساتو يطلق دعوى قضائية بشأن التزييف العميق لـ Grok

تتخذ النائبة العمالية جيس أساتو إجراءً قانونيًا ضد xAI الخاص بـ Elon Musk بعد استخدام برنامج الدردشة Grok الخاص بها لتلفيق صور جنسية لها دون موافقتها، مما يمثل أول مطالبة قانونية إنجليزية على الإطلاق ضد جيل التزييف العميق.

في دعوى تم تقديمها إلى المحكمة العليا في لندن في بداية يونيو 2026، زعمت Asato أن شركة xAI – وهي الآن شركة تابعة لشركة SpaceX التابعة لشركة Musk، والتي تمتلك أيضًا شركة X (تويتر سابقا) – انتهكت قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة والقواعد المتعلقة بإساءة استخدام المعلومات الخاصة في السماح لمستخدمي الموقع بإنشاء صور ومقاطع فيديو عميقة غير موافقة لها.

ستسعى مطالبة Asato إلى الحصول على تعويضات من xAI ومحاولة إرساء سابقة تتمثل في تحمل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن خيارات التصميم الخاصة بها والأضرار التي لحقت بالأنظمة التي تنشئها.

وقالت: “لقد أنشأ جروك مواد إباحية مزيفة ومحتوى جنسي أضر بآلاف النساء والأطفال”. “إن قدرتها ليست مجرد حادث، ولا سوء استخدام، بل هي اختيار تصميم من قبل المبدعين. ومن خلال إطلاق هذه الحالة، أسعى إلى المساءلة عن تلك الاختيارات.

“آمل أن يمنح هذا الإجراء القانوني أيضًا صوتًا لآلاف الضحايا في المملكة المتحدة، من النساء والفتيات وحتى الأطفال بشكل مروع الذين تعرضوا للإيذاء على يد جروك. وأنا أدعو أي شخص في المملكة المتحدة تعرض لإساءة استخدام صورته أو مقطع الفيديو الخاص به من قبل جروك للتقدم ودعم مطالبتنا القانونية”.

وأضاف رافي نايك، المدير القانوني لشركة AWO القانونية التي تمثل شركة أساتو، أن “هذه القضية تدور في جوهرها حول مبدأ واحد – وهو أن مطوري الذكاء الاصطناعي يجب أن يتحملوا المسؤولية عن الطريقة التي يصممون بها أدواتهم… ولا ينبغي أن يتعرض أي شخص لإساءة مثل هذه، ولا ينبغي لأحد أن يأمر محامٍ بإزالة صور مثل هذه”.

وأضاف أنه على الرغم من أن الشركة قد قامت بالفعل بتأمين إزالة الصور المخالفة، إلا أنها تسعى الآن للحصول على التعويض والمساءلة عن Asato. قال نايك: “لقد كان هذا المحتوى موجودًا بسبب اختيارات التصميم التي قامت بها تقنية xAI، ولا يحدث هذا النوع من التكنولوجيا ببساطة، بل تم تصميمه بشكل متعمد”.

“تم تصميم Grok بطريقة تسمح بإنشاء صور غير توافقية وجنسية وكارهة للنساء – وكانت تلك النتيجة اختيارًا وليس خللًا. هذه واحدة من أولى المطالبات لاختبار المسؤولية عن تصميم نظام الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن توضح لمطوري الذكاء الاصطناعي أن السلامة لا يمكن أن تكون فكرة لاحقة”.

وقد حظيت قضية أساتو منذ ذلك الحين بدعم أكثر من 100 ناشط ومنظمة – بما في ذلك منظمة مساعدة المرأة، واللاجئين، وأزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز، وجمعية فوسيت، ومؤسسة الصحة العقلية، ومؤسسة مولي روز – التي نشرت بيانًا مشتركًا يدعم النائب.

وقالوا: “نأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين، وأن تفتح طريقًا لإنصاف العديد والعديد من الضحايا الآخرين الذين عانوا”. “وجد الباحثون أنه في فترة 11 يومًا – من بداية 29 ديسمبر 2025 إلى نهاية 8 يناير 2026 – أنتجت شركة Grok ما يقدر بنحو 3 ملايين صورة جنسية غير توافقية للنساء والأطفال، والتي تم نشرها على نطاق واسع على X، مما تسبب في ضرر لا يوصف.

إن التكنولوجيا من هذا النوع لا تحدث ببساطة، بل إنها تُصنع وتُبنى عمدا

رافي نايك، AWO



“حتى الآن، لم تتحقق العدالة لأي من الضحايا. ونعتقد أنه يجب محاسبة XAI قانونيًا لضمان عدم تمكن أي أداة للذكاء الاصطناعي أو منصة للتواصل الاجتماعي من تكرار مثل هذه الأضرار الفظيعة ضد النساء أو الأطفال أو أي شخص. “

أدانت حكومة المملكة المتحدة شركة X سابقًا في يناير 2026 بعد استخدام Grok لإنتاج كميات كبيرة من الصور الجنسية المستندة إلى نساء حقيقيات، وفي بعض الحالات أطفال، حيث ادعى كبار السياسيين أن الشركة “لا تفعل ما يكفي للحفاظ على أمان عملائها عبر الإنترنت”.

ثم أطلقت هيئة تنظيم وسائل الإعلام، Ofcom، تحقيقًا رسميًا في الشهر نفسه، قائلة إنها ستعمل على تحديد ما إذا كانت X قد فشلت في الامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت.

من بين مجالات التحقيق تقييم خطر رؤية الأشخاص في المملكة المتحدة لمحتوى غير قانوني في المملكة المتحدة، وما إذا كان X يتخذ الخطوات المناسبة لمنع الأشخاص في المملكة المتحدة من رؤية محتوى غير قانوني “ذو أولوية” مثل الصور الحميمية غير التوافقية. وسيبحث التحقيق أيضًا في مدى سرعة قيام X بإزالة المحتوى غير القانوني عندما يتم إعلامه به، وكيف يحمي المستخدمين من انتهاك قوانين الخصوصية.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال، قالت Ofcom إن التحقيق سيقيم أيضًا المخاطر التي تشكلها خدمة Grok AI على أطفال المملكة المتحدة، وفعالية X في استخدام ضمان السن لحماية أطفال المملكة المتحدة من مشاهدة المواد الإباحية.

وفي منشور على موقع X بتاريخ 9 يناير 2026، قال ماسك إن المملكة المتحدة تريد “أي عذر للرقابة”.

اتصلت Computer Weekly بـ xAI بشأن الإجراء القانوني الذي اتخذته Asato، بالإضافة إلى تحقيق Ofcom، لكنها لم تتلق أي رد.

إيما بيكرينغ، رئيسة قسم إساءة استخدام التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي في منظمة Refuge، وهي المؤسسة الخيرية التي تقدم الدعم المتخصص للنساء والأطفال الذين يعانون من العنف المنزلي، دعت في السابق إلى مساءلة شركات التكنولوجيا عن تنفيذ ضمانات فعالة ومنع الجناة من التسبب في الأذى.

وقالت: “لقد تم التقدم في التشريع الخاص بتجريم إنشاء أو طلب إنشاء صور حميمة غير توافقية من خلال البرلمان، لكننا ما زلنا ننتظر دخول القانون حيز التنفيذ”.

في حين أن مشاركة الصور الحميمة الحقيقية والمصطنعة دون موافقة يعد أمرًا غير قانوني في المملكة المتحدة، فقد أشارت إلى أنه من الناحية العملية، لا يتم تطبيق القانون بشكل فعال، مع انخفاض معدلات الإدانة بشكل مؤسف.