توفر جامعة سوانسي شبكة 5G+ محسنة عبر الحرم الجامعي

قامت جامعة سوانزي بالاستعانة بالذراع المؤسسي لمشغل VodafoneThree، Vodafone Business، لتقديم تغطية أسرع لشبكة 5G+.

يعتمد هذا التنفيذ على الشراكة المستمرة بين جامعة سوانسي، وSwansea Bay City Deal وVodafone Business، ويشكل جزءًا من استثمار VodafoneThree المستمر في منطقة سوانسي.

تم تصميم الاتصال المعزز – 5G+ (5G مستقل، 5G SA) و4G الموثوق به – عبر حرم الجامعة لتقديم فوائد بما في ذلك سرعات بيانات أسرع ومكالمات صوتية أكثر موثوقية وعالية الجودة للطلاب والموظفين والزوار.

ومن الناحية التكنولوجية، تستفيد الجامعة من شبكة Vodafone 5G+ كجزء من الشراكة المستمرة بين الجامعة وشركة Vodafone Business وSwansea Bay City Deal.

تعتمد البرامج والمشاريع في صفقة Swansea Bay City Deal على موضوعات رئيسية مثل التسارع الاقتصادي وعلوم الحياة والرفاهية والطاقة والتصنيع الذكي والرقمي. يهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد الإقليمي لمنطقة مستجمعات المياه بما لا يقل عن 1.8 مليار جنيه إسترليني، مع توفير أكثر من 9000 فرصة عمل على مدار عمره البالغ 15 عامًا.

تقول فودافون إنه من خلال ترقيات الشبكة – بما في ذلك تحسين شبكة الجيل الرابع في كل من حرم سينجلتون وباي – يتمتع أولئك الذين يعملون أو يدرسون أو يزورون الجامعة الآن بسرعات بيانات أسرع، بالإضافة إلى مكالمات صوتية أكثر موثوقية وأفضل جودة. يعد إطلاق شبكة 5G+ من فودافون أيضًا جزءًا من “المختبر الحي” بالجامعة وأبحاثها حول أجهزة وأجهزة الاستشعار الخاصة بالصحة واللياقة البدنية والرفاهية.

يمتد الاتصال المعزز أيضًا إلى مستشفى سينجلتون ومستشفى موريستون القريبين، حيث يقال إن المرضى والموظفين والزوار يشهدون سرعات بيانات متنقلة أسرع، مما يحسن تجارب العمل والزيارة اليومية عبر منطقة المستشفى.

يقول المشغل إن الأطباء يمكنهم البدء في استكشاف كيف يدعم هذا الاتصال المحسن نماذج الرعاية الممكّنة رقميًا مثل مراقبة المرضى عن بعد والرعاية المجتمعية.

ويقال إن النتيجة هي أنه أصبح من الممكن الآن لمزيد من المرضى الحصول على الرعاية في المنزل من خلال دعم أدوات الإدارة الذاتية للمريض، مما يساعد بدوره على تقليل الرحلات إلى المستشفى وأي توتر وقلق محتمل يرتبط بالمريض. وأشارت فودافون إلى أنها توفر أيضًا الوقت السريري وتستفيد بشكل أكثر فعالية من موارد هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومن منظور أوسع، قالت VodafoneThree إنها تواصل الاستثمار في جميع أنحاء منطقة سوانسي الأوسع، حيث أصبحت شبكة 5G+ متاحة الآن لأكثر من 75% من سكان المدينة.

وتعليقًا على النشر، قال كيث لويد، مدير المعهد الوطني للرياضة والصحة: ​​”إن اتصال 5G المعزز عبر حرم جامعة سوانسي يفتح فرصًا مثيرة، خاصة بالنسبة لأبحاثنا في مجال الصحة والرفاهية والرياضة. تعني شبكات الهاتف المحمول الأسرع والأكثر موثوقية أنه يمكننا جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي، مما يتيح ابتكارًا أكثر فعالية.”

“فضلاً عن الاستفادة من الأبحاث، فإن هذه الترقية لديها القدرة على تحسين رعاية المرضى ودعم المراقبة عن بعد والخدمات الصحية الرقمية.”

وأضاف شالي ثيلاكان، مدير مبيعات الأعمال في VodafoneThree: “توفر تقنية Vodafone 5G+ فوائد اتصال لا نهاية لها، وتوفر للشركات شبكة قوية يمكن بناؤها وفقًا لاحتياجاتهم. أصبحت جامعة سوانسي الآن في وضع رائع لبدء الاستفادة الكاملة من هذا، ونحن نتطلع إلى رؤية كيف ستستمر في دعم الحرم الجامعي وعملائنا الذين يعملون أو يدرسون أو يزورون هناك.”