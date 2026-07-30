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أحزاب مأرب تُقر مصفوفة دعم الجيش اليمني وتدين الحوثيين على السعودية

AbdHassan30.07.2026
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أحزاب مأرب تُقر مصفوفة دعم الجيش اليمني وتدين الحوثيين على السعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

احتاجت للتنسيق والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) مصفوفة خطتها الشعبية ولمساندة القوات المسلحة اليمنية بما في ذلك توحيد الجهود والتواصل الوطني للخطوط الجوية الداخلية.

وبرت خلال اجتماع عقدته، الخميس، عنها مجلس القيادة والخطوات المتخذة في سبيل اكتشاف جهود الدولة واستكمال التحرير، كما أدانت التي تطوعها جماعة الحوثي ضد السعودية، مثمنة بالوقت نفسه الدعم الذي تقدمه للقسم الرياض اليمني.

وأدانت وتستنكرت بداية الأعمال التي ارتكبتها جماعة الحوثيين، وما تمارسه من “وارتهانٍ لقوى خارجية هناك إلى استغلال اليمنية من مطلقها لتهديد اليمن والجوار”

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AbdHassan30.07.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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