تعمل معلومات Matrix NAP على تعزيز الممر البحري بين باتام وجاكرتا من خلال اتصال بسرعة 1 تيرابايت في الثانية

في أحدث مرحلة تطوير لنظام Matrix Cable System (MCS)، قام شركاؤها التشغيليون، Matrix Networks Pte وPT NAP Info Lintas Nusa – بشكل جماعي Matrix NAP Info – بتنشيط تقنية الشبكة الضوئية المتماسكة GeoMesh Extreme من Ciena لتعزيز اتصال الشبكة البحرية بين قطاع باتام وجاكرتا من البنية التحتية.

يمتد خط MCS لمسافة 1,055 كيلومترًا من سنغافورة إلى جاكرتا، وله فرع نشط واحد في باتام. وهو مصمم لتوفير اتصال النطاق الترددي عالي الجودة بين مراكز البيانات الرئيسية وتبادلات الإنترنت في سنغافورة وجاكرتا. بين المدينتين، يتمتع الخط بسعة إضاءة تبلغ 6.2 تيرابت في الثانية وسعة تصميمية قصوى تصل إلى 32 تيرابت في الثانية. تم تركيب وحدتين متفرعتين إضافيتين لتمكين تمديد الشبكة إلى بيرث، أستراليا، وإلى وجهات الكابلات الموجودة الأخرى أو وجهات جنوب شرق آسيا.

للحماية من التهديدات العالمية المتزايدة للاتصالات تحت سطح البحر، تم تسليح الكابل ودفنه لتوفير الموثوقية، حيث أن معظم هذا المسار يمر عبر المياه الضحلة. يتم استخدام الكابلات المدرعة الفردية والمزدوجة على نطاق واسع في المناطق عالية المخاطر، في حين يتم استخدام الكابلات المدرعة خفيفة الوزن في الأجزاء المتبقية. يُزعم أن الكابل يوفر أفضل زمن وصول لأنه المسار الأكثر مباشرة، مع أجهزة إعادة الإرسال التي توفرها شركة Tyco.

من خلال حل GeoMesh Extreme، بما في ذلك WL6e ونظام 6500 Reconfigurable Line System (RLS)، قالت Matrix NAP Info إنها تهدف إلى توفير اتصال عالي السعة ومنخفض الكمون لدعم الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) وخدمات مراكز البيانات عبر إندونيسيا.

باختصار، تهدف إلى تعزيز الاتصال البحري في عصر التيرابت على ممر باتام-جاكرتا. ويشكل الممر الذي تمت ترقيته أيضًا العمود الفقري عالي السعة الذي يدعم النظام البيئي الرقمي الأوسع لشركة Matrix NAP Info، بما في ذلك MC-IX، وMatrix Data Center، وMatrix Cloud، وخدمات Matrix Internet.

تعتقد Ciena أنه من خلال ترقية الجزء الأساسي لباتام-جاكرتا باستخدام WL6e، والذي تفتخر بأنه المحرك البصري المتماسك الأكثر كفاءة من حيث الطيف والمتوفر تجاريًا حاليًا، قامت Matrix NAP Info بتوسيع إنتاجية البنية التحتية للألياف الموجودة لديها دون الحاجة إلى مد كابلات جديدة. تم تنفيذ الترقية بالشراكة مع شريك القناة المعتمد لشركة Ciena، Terrabit Networks، مع إشراف Ciena Services على هندسة ما قبل النشر.

ويشهد النشر أيضًا أن تصبح Matrix NAP Info واحدة من أوائل المشغلين في المنطقة الذين يقومون تجاريًا بتنشيط أحدث جيل من التكنولوجيا الضوئية المتماسكة من Ciena على نظام كابل بحري مباشر، مما يوفر 1 تيرابت في الثانية لكل قناة ذات طول موجي عبر الرابط الذي يبلغ طوله 1055 كيلومترًا. ويقال إن هذا يضع Matrix NAP Info بين مجموعة مختارة من المشغلين العالميين الذين ينشرون بصريات متماسكة من فئة تيرابت على البنية التحتية للكابلات البحرية داخل الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح النشر أيضًا لـ Matrix NAP Info بتعزيز قدرة البنية التحتية الحالية للكابلات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات توصيل المحتوى، مع زيادة كفاءة رأس المال ودعم تقليل البصمة الكربونية.

وتعليقًا على ما يمثله التنفيذ، قال مدير Matrix NAP Info، عمر سياريف ناسوتيون: “إن تنشيط 1 تيرابايت في الثانية لكل طول موجي على قطاع الغواصات باتام-جاكرتا ليس مجرد ترقية للقدرة – إنه بيان حول مكانة Matrix NAP Info في مشهد الاتصال العالمي.

“من خلال نشر التكنولوجيا البصرية المتماسكة الأكثر تقدمًا المتاحة، نحن نعمل على حماية العمود الفقري للاتصال الدولي في إندونيسيا في المستقبل ونضمن حصول عملائنا على الوصول إلى النطاق الترددي الذي يحتاجونه للمنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة. نحن فخورون بكوننا من بين أوائل المشغلين في جنوب شرق آسيا الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز على نظام غواصات حي.”

وأضاف أليكس وونغ، المدير الإداري الإقليمي لشركة Ciena في رابطة أمم جنوب شرق آسيا: “تبرز إندونيسيا كواحدة من أهم مراكز الاتصال ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعة بالنمو الهائل في اعتماد السحابة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وباعتبارها شركة رائدة في ربط إندونيسيا ببقية العالم، تفتح Matrix NAP Info مستويات جديدة من السعة على نظام الكابلات الحالي الخاص بها باستخدام تقنية Ciena البصرية المتماسكة.”