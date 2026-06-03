الصعود الذي لا يمكن إيقافه لكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي

وبالعودة إلى عام 2024، وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Harvey Nash أن ما يزيد قليلاً عن 10% من الشركات لديها بالفعل أو تخطط لتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي (CAIO). لقد كان هذا تطورًا مثيرًا – ولكن هل سيستمر، أم هل سيتم إدراج أدوار الذكاء الاصطناعي في ملخصات القيادة التقنية الحالية مثل CIO، CTO، CDO عندما أصبح الذكاء الاصطناعي يعمل كالمعتاد؟

وبعد مرور عامين، أصبحت الإجابة واضحة: إنها موجودة لتبقى، وهي تنتشر بسرعة. نحن نرى ذلك بأنفسنا في التفويضات التي نعمل عليها مع العملاء الذين يتطلعون بشكل متزايد إلى تعيين كبار المسؤولين ذوي المسؤولية المباشرة عن الذكاء الاصطناعي. بالطبع، قد لا يكون المسمى الوظيفي لهذا هو CAIO على وجه التحديد – فهناك مجموعة من الألقاب الناشئة مثل رئيس الذكاء الاصطناعي، ورئيس علماء الذكاء الاصطناعي، ومسؤول تحويل الذكاء الاصطناعي، ومدير الذكاء الاصطناعي المسؤول والمزيد.

النقاط الساخنة للقطاع وتبرز هذه التعيينات بشكل خاص في الخدمات المالية حيث تتقدم المؤسسات بشكل عام في أنظمتها التكنولوجية ومنصات البيانات الخاصة بها، وحيث يتناسب الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي مع نماذج التشغيل المدعومة بالتكنولوجيا للخدمات المصرفية الرقمية. على سبيل المثال، أعلن بنك HSBC مؤخرًا عن تعيين مدير لقسم تكنولوجيا المعلومات، في حين عينت شركة NatWest رئيسًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي العام الماضي. تنتشر الأدوار العليا للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أيضًا في القطاعات شديدة التنظيم مثل الطاقة، حيث يوجد تركيز خاص على ضمان وجود حوكمة قوية لنشر الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والحفاظ على الامتثال لقواعد خصوصية البيانات وأمنها. تشمل القطاعات الأخرى التي يشهد فيها الذكاء الاصطناعي تقدمًا حقيقيًا، الشؤون القانونية والمحاسبة والاستشارات. على سبيل المثال، تمتلك الشركات الأربع الكبرى مديرين لتكنولوجيا المعلومات (CAIOs) أو ما يعادلها، وتبذل جهودًا كبيرة لدمج الذكاء الاصطناعي في طرق العمل الداخلية والحلول المقدمة للعملاء. وبحسب ما ورد انخفض معدل توظيف الخريجين مع بدء الذكاء الاصطناعي في القيام بالمزيد والمزيد من العمل التحليلي. وبشكل عام، فإن شركات FTSE وFortune الكبيرة هي التي تتكاثر أدوار الذكاء الاصطناعي. على مستوى السوق المتوسط، من المرجح أن يحتفظ مدير تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادله بالريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، ربما مع تعيين دور بمستوى أقل لقيادة البيانات والأتمتة والعوامل التي تضع أسس الذكاء الاصطناعي. والحقيقة، بعد كل شيء، هي أن العديد من المؤسسات لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون جاهزة للذكاء الاصطناعي: فلا يزال هناك قدر كبير من التحديث والتحول الرقمي الذي يجب أن يحدث أولاً. ومع ذلك، فإن دور CAIO يصل بسرعة إلى المزيد والمزيد من الشركات. في الواقع، توصل بحث ملفت للنظر أجرته شركة IBM إلى أن ما يصل إلى ثلاثة أرباع المؤسسات (76%) لديها الآن CAIO أو ما يعادله، وهي قفزة هائلة من 26% في عام 2025.

صفات CAIO إذن ما هي مهارات وسمات هذا الجيل الجديد من CAIOs؟ وغني عن القول أن المنطقة تتمتع بسجل حافل في مجال التكنولوجيا والشغف بها. العديد من حاملي البريد لديهم خلفية من نوع CTO. لكنهم ليسوا مجرد “تقنيين” متحمسين للأعمال الداخلية لـ LLM. لقد شهدنا في الواقع تطورًا ملحوظًا في دور CAIO على مدار العامين الماضيين. في الأيام الأولى، غالبًا ما تم تصنيفهم على أنهم “مبشرون” وكانت وظيفتهم في الأساس زيادة الوعي بالذكاء الاصطناعي، ونشر الكلمة، وتمهيد الطريق لاعتماده. الآن، مع نضوج الذكاء الاصطناعي وتزايد استخدام الوكلاء للكلمة الطنانة، أصبح دور CAIO يدور حول “التنفيذ” بشكل أكبر: قادة ذوو مصداقية تجارية يقودون عائد الاستثمار، ويتفاعلون مع مجالس الإدارة، ويديرون التغيير المؤسسي، ويعيدون تشكيل نماذج التشغيل، ويديرون الحوكمة وضوابط المخاطر أيضًا. ليس من قبيل المبالغة القول إن هناك الآن مسارًا وظيفيًا جديدًا وثابتًا يطمح إليه متخصصو التكنولوجيا: فقد أصبح منصب كبير مسؤولي تقنية المعلومات (CAIO) هدفًا وظيفيًا للكثيرين، جنبًا إلى جنب مع الأهداف التقليدية مثل CIO، CTO، CDO، CISO وما إلى ذلك. قد يكون هذا الدور أقل قليلاً من CIO و CTO من حيث الأقدمية والمكافآت، ولكنه أصبح سمة ثابتة في المخطط التنظيمي لقيادة التكنولوجيا. وفي بعض النواحي، يعكس هذا الواقع الأوسع المتمثل في أن الأدوار التقنية تتطور دائمًا. وظيفة أخرى آخذة في الارتفاع، على سبيل المثال، هي كبير مسؤولي المنتجات (CPO). نحن نشهد هذا بشكل خاص في مؤسسات التكنولوجيا المالية حيث تحتاج المنتجات إلى حل تقني لقنواتها للتسويق. حتى أننا نشهد تعيين بعض كبار مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا (CPTO) نتيجة لذلك.