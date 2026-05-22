تسجيل اتصالات الألياف ولكن مشاركات BT مختلطة في السنة المالية 2026

على الرغم من أنها قالت إن السنة المالية شهدت زيادة في الطلب على منتجات وشبكات الجيل التالي، فقد أعلنت شركة الاتصالات الرائدة في المملكة المتحدة، BT، عن سنة مالية 2026 مع انخفاض ملحوظ في الإيرادات وعملاء النطاق العريض، يقابله مكاسب متواضعة في الربحية.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة حتى 31 مارس 2026، سجلت BT إيرادات بلغت 19.7 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض 3٪ مقارنة بالعام المالي السابق، مع تعديل الإيرادات 19.6 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض 4%. وكانت هذه الأرقام مدفوعة بانخفاض الإيرادات الدولية، بما في ذلك عمليات سحب الاستثمارات، والانخفاض في تجارة الهواتف والانخفاضات في إيرادات الخدمات المعدلة في المملكة المتحدة.

تعديل إيرادات الخدمات في المملكة المتحدة كان 15.4 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض 1٪ مقارنة بالعام المالي 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أحجام الصوت، يقابله زيادات الأسعار المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك ومزيج محسّن من ألياف النطاق العريض إلى المباني (FTTP) في قسم توفير النطاق العريض Openreach.

تم تعويض انخفاض الإيرادات من خلال التحول القوي في التكلفة والتحكم في التكاليف، وفقًا لشركة BT، مما أدى إلى أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 8.2 مليار جنيه إسترليني، ثابتة على أساس سنوي، باستثناء عمليات سحب الاستثمارات. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1% على أساس المقارنة المثلية. بلغت الأرباح المعلن عنها قبل الضرائب 1.4 مليار جنيه استرليني، بزيادة 8%، ويقال إن الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بانخفاض بنود محددة، وانخفاض الاستهلاك والإطفاء، يقابلها ارتفاع نفقات التمويل.

خلال العام، وكجزء من خطة التحول طويلة الأمد، حققت BT 580 مليون جنيه إسترليني من إجمالي وفورات التكاليف السنوية، بتكلفة تحقيقها 336 مليون جنيه إسترليني، ليصل إجمالي المدخرات على مدار عامين إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني بتكلفة 800 مليون جنيه إسترليني. وقالت إنها حققت أيضًا تخفيضات على أساس سنوي في استخدام الطاقة في شبكاتها بنسبة 6%، وفي إجمالي موارد العمالة بنسبة 7% إلى 108,000 وفي أحجام إصلاح Openreach بنسبة 18%. تم رفع هدف خطة التحول الشاملة للشركة إلى 3.7 مليار جنيه إسترليني من 3 مليارات جنيه إسترليني، وتم تمديد البرنامج لمدة عام حتى عام 2030، بتكلفة تبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني من 1 مليار جنيه إسترليني.

ومن بين أبرز الأحداث التي تم اختيارها رسميًا لهذا العام، قالت BT إنها حققت رقمًا قياسيًا في بناء FTTP بلغ 4.8 مليون مبنى تم تجاوزه في العام، محققة الهدف المتسارع المحدد في عام 2025 وأسرع بناء في أوروبا.

وفي نهاية العام، بلغت بصمة FTTP الخاصة بشركة BT 23 مليون مبنى، أي أكثر من ثلثي جميع المباني في المملكة المتحدة، منها 6.3 مليون في المناطق الريفية. وكانت في طريقها للوصول إلى هدفها المعلن المتمثل في الوصول إلى 25 مليون مبنى بحلول ديسمبر 2026.

أظهرت النتائج أيضًا طلبًا قياسيًا من العملاء على Openreach FTTP، مع 2.2 مليون إضافة صافية في العام، ليصل إجمالي المباني المتصلة إلى 8.8 مليون ونسبة المشاركة بين جميع مزودي الألياف الرئيسيين إلى أكثر من 38%. أدى ارتفاع استخدام FTTP ومزيج السرعة وزيادة الأسعار إلى زيادة متوسط ​​إيرادات Openreach ذات النطاق العريض لكل مستخدم بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 16.7 جنيهًا إسترلينيًا.

ومع ذلك، فإن نمو FTTP يتناقض مع الأداء العام للنطاق العريض. بلغت خسائر خط النطاق العريض المفتوح 203000 في الربع الرابع، مما أدى إلى خسائر للعام بأكمله قدرها 825000. أشارت BT إلى أن هذا كان أفضل قليلاً من توجيهاتها التي تقترب من 850.000، مدعومة بالبناء الموسع والمتسارع. ومع ذلك، تتوقع BT أيضًا خسائر للعملاء تبلغ حوالي 800000 على مدار السنة المالية المقبلة.

في مجال الهاتف المحمول، تفاخرت الشركة بأن شركة EE التابعة لها لا تزال أفضل شبكة للهاتف المحمول في المملكة المتحدة، وزادت التغطية السكانية لشبكة 5G+ إلى 73% من 43% في نهاية السنة المالية 2025. وصلت قاعدة EE 5G إلى 14.5 مليون بحلول 31 مارس، بزيادة 10% على أساس سنوي.

حقق قسم الأعمال في BT ما تم وصفه بأنه انتصارات “كبيرة” جديدة في مجال الاتصال والأمن، بما في ذلك تلك التي حققتها مع BAE Systems وNIE Networks وeasyJet. كما أنها تتعاون أيضًا مع Nscale لتقديم مراكز بيانات ذات سيادة للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

تلخيصًا لأداء شركتها على مدار العام، وصفت أليسون كيركبي، الرئيس التنفيذي لشركة BT، العام المالي 2026 بأنه عام آخر من الأداء القوي مقابل استراتيجية الشركة.

وقالت: “نحن نبني العمود الفقري الرقمي للمملكة المتحدة بشكل أسرع وأبعد، ونربط البلاد بشكل لا مثيل له ونسرع تحولنا – ونعلم أن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، حيث ننشئ BT أفضل لنا جميعًا”.

“لقد نفذنا توجيهاتنا المالية، ونعمل على التحول قبل الخطة، وتعويض الرياح المعاكسة مع المنافسة بنجاح… نحن نعلن عن زيادة أرباح العام بأكمله بمقدار 8.32 بنسًا للسهم الواحد وسياسة توزيع الأرباح المحدثة، ونكرر توجيهاتنا للنمو المستدام، بما في ذلك انحراف التدفق النقدي إلى حوالي 2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 27 وإلى 3 مليار جنيه إسترليني تقريبًا بحلول نهاية العقد.”