تنهار خطط قطاع العقارات الخاصة بالهوية الرقمية بسبب مخاوف السياسة الحكومية

تم إلغاء مبادرة قطاع العقارات لتقديم مخطط الهوية الرقمية بسبب المخاوف بشأن سياسة حكومة المملكة المتحدة ونقص فوائد المستهلك.

أبلغ منظمو المخطط إدارات وايتهول التي تدعم الخطة، إلى جانب الهيئات التنظيمية والهيئات الصناعية، أنهم يسحبون الدعم لتنفيذ معرف رقمي قياسي في قطاع العقارات.

تهدف مبادرة MyIdentity إلى السماح لمشتري وبائعي المنازل بإثبات هويتهم مرة واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى القيام بذلك عدة مرات. سيتم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع أطراف أخرى، مثل وكلاء العقارات ومقدمي الرهن العقاري والمحامين وشركات النقل، ضمن إطار ثقة الهوية الرقمية المعتمد من الحكومة.

تم دعم المشروع التجريبي في 2021/2022 بتمويل من Innovate UK وبدعم من الوزراء في ذلك الوقت. ومع ذلك، بعد ما وصفه المنظمون بأنه “تأخيرات متكررة وبدايات خاطئة في تطوير استراتيجية هوية متماسكة”، نصحت MyIdentity وداعموها في اتحاد بناة المنازل أكثر من 250 شركة في هذا القطاع بإعادة النظر في أي استثمار إضافي للوقت والمال في أنظمة الهوية الرقمية “حتى تضع الحكومة لوائح وتشريعات واضحة، وهو فشل من جانبها”.

قال ستيوارت يونج، المدير الإداري لشركة Etive، الشركة التي تقود مخطط MyIdentity: “نحن نعلق جميع الأنشطة المتعلقة بالهوية الرقمية في قطاع العقارات. لسنا مقتنعين بأنها ستنجح، لأنها لا توفر أي فائدة للمستهلك، وبشكل افتراضي، لا فائدة للقطاع الحقيقي”.

“لم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف. فبعد العمل المكثف على مدى العام الماضي أو نحو ذلك، أصبح من الواضح أن الأشخاص الذين يعملون في مجال العقارات غير مقتنعين بما تحاول الحكومة القيام به. في الواقع، انخفضت الثقة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الجدوى التجارية موجودة”.

شجعت الحكومة قطاعات الصناعة على إنشاء مخططات الهوية الرقمية كجزء من إطار الثقة لخدمات التحقق الرقمي، الذي أنشأته وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT). سيكون سحب أحد المخططات الرائدة بمثابة ضربة للسياسة الأوسع المتمثلة في تقديم برنامج هوية رقمية مدعوم من الحكومة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

أشار يونج إلى عدم اليقين المستمر على المدى الطويل بشأن سياسة الحكومة، بدءًا من مخطط بطاقة الهوية المادية لتوني بلير، من خلال برنامج Gov.uk Verify الفاشل، وحتى الرسائل المختلطة والارتباك الناجم عن إعلان كير ستارمر عن نظام الهوية الرقمية الوطنية الإلزامية ومنعطفه اللاحق.

قال يونج: “يتم ارتكاب نفس الأخطاء”. “لقد أخبرنا DSIT ووزارة الإسكان وغيرهما عن هذا الأمر على مر السنين لكنهم غير مهتمين. أعتقد أنه من الخطأ تضليل الشركات وكان من الواضح بالنسبة لي أن [companies] سئموا المزيد من المبادرات الفاشلة أو “ليست مبادرة أخرى”. ربما تكون كلمة “الإرهاق” هي أفضل كلمة لوصف ما يشعر به الناس.

“إن محاولة الحكومة تقديم الهوية الرقمية، والتي هي مجرد توجيهات وطوعية، تجعل من الصعب بيعها للشركات التي لديها أولويات تجارية متغيرة أخرى للتعامل معها.”

في الوقت الحالي، يجب على مشتري وبائعي المنازل إكمال عمليات التحقق من الهوية المتعددة خلال معاملة واحدة، ودفع الرسوم المتكررة. وبدلاً من تقليل الاحتكاك، يقول يونج إن عمليات الهوية الرقمية هذه تزيد من التكاليف والتأخير.

وفي رسالة إلى ممثلي الحكومة في أبريل/نيسان، قالت MyIdentity: “إن المشهد الحالي لهوية العملاء يتسم بغموض كبير. وقد أدت وجهات النظر المتباينة، والمتضاربة في بعض الأحيان عبر الحكومة والصناعة، إلى الافتقار إلى اتجاه واضح فيما يتعلق بالسياسة والنوايا التنظيمية والنطاق المسموح به لنشاط القطاع الخاص. وتتفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب غياب التوجيه المحدد بشأن استراتيجية الحكومة وتفويضاتها طويلة المدى في هذا المجال”.

وصف تقرير صادر عن أعضاء البرلمان في لجنة الشؤون الداخلية الشهر الماضي إطلاق الحكومة لسياسة الهوية الرقمية الخاصة بها بأنه “ليس أقل من الفشل الذريع” الذي “يقوض الدعم العام الحالي” للهوية الرقمية.

وأضاف يونغ: “ما زلنا نأمل أنه مع مرور الوقت، يمكن حل تحدي الهوية الرقمية والمساهمة بشكل إيجابي في تحسين عملية بيع وشراء المنازل. ما تحتاجه الصناعة هو تقدم واضح وقيادة واضحة ونتائج ملموسة قادرة على بناء ثقة السوق والمستهلك “.